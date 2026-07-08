Россияне рассказали, что чаще всего берут читать в отпуск
Чаще всего россияне берут с собой в отпуск триллеры, детективы и классические произведения. Результаты исследования сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и сети книжных магазинов «Читай-город» есть в распоряжении НСН.
Классику выбирают 22% опрошенных, триллеры и детективы — по 18% путешественников. Романтику предпочитают 16% респондентов, фантастику и фэнтези — по 13% участников опроса. Кроме того, 12% любителей книг выбирают произведения о городе или стране, куда они направляются, чтобы заранее настроиться на место, которое они выбрали для путешествия.
Также, по данным сети «Читай-город», хотя бы раз после прочтения книги о поездке в описанную страну или город задумывались 69% читателей. При этом уже совершили такую поездку 21% опрошенных.
На поездку после прочтения книги чаще всего вдохновляют атмосфера места (62%), пейзажи и природа, а также описание страны или города (по 49%), кухня, быт и традиции (36%), герои книги и их маршрут (35%) и исторический контекст (34%).
Ранее исследование сервиса «Литрес» и онлайн‑школы Skysmart показало, что чаще всего школьники хотят перечитать «Собачье сердце» Михаила Булгакова и «Преступление и наказание» Федора Достоевского.
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