Россияне рассказали, что чаще всего берут читать в отпуск

Чаще всего россияне берут с собой в отпуск триллеры, детективы и классические произведения. Результаты исследования сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и сети книжных магазинов «Читай-город» есть в распоряжении НСН.

Классику выбирают 22% опрошенных, триллеры и детективы — по 18% путешественников. Романтику предпочитают 16% респондентов, фантастику и фэнтези — по 13% участников опроса. Кроме того, 12% любителей книг выбирают произведения о городе или стране, куда они направляются, чтобы заранее настроиться на место, которое они выбрали для путешествия.