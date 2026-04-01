Опрос: Над книгами «Двенадцать стульев» и «Дневник Бриджит Джонс» смеются до слез

Большинство опрошенных (76%) признались, что любят юмористическую литературу, а 66% хотя бы раз смеялись над книгой до слёз. Основной причиной обращения к этому жанру читатели назвали желание отвлечься от стресса и расслабиться (67%).



В категории классических юмористических произведений безусловным лидером стал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» — его отметили 25% респондентов. На втором месте — «Рассказы» Антона Чехова (20%), на третьем — пьеса Николая Гоголя «Ревизор» (16%). Четвёртую строчку заняли «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома (13%), а пятую — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена (12%).



Среди современных произведений первое место разделили «Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинг и пьеса Леонида Филатова «Про Федота‑стрельца, удалого молодца» — обе получили по 19% голосов. Второе место досталось сатирическому фэнтези Терри Пратчетта «Стража! Стража!» (11%), третье — «Дневнику Домового» Евгения Чеширко (9%). Замыкают пятёрку лидеров «Один день мисс Петтигрю» Уинифред Уотсон (8%) и «Понаехавшая» Наринэ Абгарян (7%).



Читатели также выбрали самых забавных литературных персонажей. Больше всех голосов (26%) получили братья‑близнецы Фред и Джордж Уизли из серии книг «Гарри Поттер» Джоан К. Роулинг. Второе место занял Карлсон из произведений Астрид Линдгрен (21%), а третье — Остап Бендер, главный герой «Двенадцати стульев» (20%).

