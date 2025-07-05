Россияне предпочитают любовные романы другим жанрам литературы

По сравнению с первым полугодием 2024 года пользовательские предпочтения изменились в сторону современных любовных романов, которые сместили с первого места литературу по саморазвитию и личностному росту. Азиатские новеллы стали жанром с самым заметным ростом спроса – год к году выручка (по всем моделям монетизации) выросла на 160%.

По итогам первого полугодия самым быстрорастущим жанром по выручке год к году (по всем моделям монетизации) стали азиатские новеллы (+160%). Далее – практическая эзотерика (+107%). Бронзу поделили русское фэнтези и интернет-маркетинг с ростом выручки на 74%. Следом идут ужасы (+68%), литература XIX века (+59%) и психоанализ (+58%).

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.

