Россияне предпочитают любовные романы другим жанрам литературы
Книжный сервис «Литрес» проанализировал самые популярные литературные жанры по итогам первого полугодия 2025 года.
По сравнению с первым полугодием 2024 года пользовательские предпочтения изменились в сторону современных любовных романов, которые сместили с первого места литературу по саморазвитию и личностному росту. Азиатские новеллы стали жанром с самым заметным ростом спроса – год к году выручка (по всем моделям монетизации) выросла на 160%.
По итогам первого полугодия самым быстрорастущим жанром по выручке год к году (по всем моделям монетизации) стали азиатские новеллы (+160%). Далее – практическая эзотерика (+107%). Бронзу поделили русское фэнтези и интернет-маркетинг с ростом выручки на 74%. Следом идут ужасы (+68%), литература XIX века (+59%) и психоанализ (+58%).
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.
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