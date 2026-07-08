Интерес россиян к книгам об отношениях с начала 2026 года вырос на 56%

Уточняется, что среди читателей подобной литературы - 50,6% мужчин и 49,4% женщин. При этом среди мужчин лидирует возрастная группа 25-34 года (21,8%) а среди женщин - 55–64 лет (22,6%).

При этом самой популярной в категории стала книга «Кризисы личных отношений: Как распознать и преодолеть». На втором месте - «Счастливый союз: Семь навыков высокоэффективных пар». Тройку лидеров замкнула книга «Внутренние семейные системы. Принципы и методы».

В пятерку наиболее популярных книг также попали «Гармония в семье. Как обрести силу и любовь» и «Почему мы ссоримся с любимыми и как построить здоровые отношения». Подборка подтверждает, что россиян сегодня особенно интересуют практические аспекты отношений: как пережить кризис, перестать ссориться, научиться слышать партнера.

Ранее психолог, бизнес-ментор Наталия Романова рассказала НСН, что бесполезно пытаться достичь мифического work-life balance, однако можно на каждом жизненном этапе объяснять себе, почему сейчас важно сконцентрироваться на работе или наоборот – семье.

