Россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр

Аналитики сервиса CDEK.Shopping ко Дню святого Валентина провели исследование и выяснили, какие игры россияне считают самыми романтичными.

Больше половины российских писателей признались, что любовь помогает их творчеству

Согласно результатам опроса, топ-3 возглавил «Ведьмак» (28,9%). Следом идет «Одни из нас» (24,6%). На третьем месте раположилась игра Mass Effect (21,3%).

Примечательно, что 37,4% опрошенных россиян признались, что видеоигры негативно влияют на отношения.

Самой привлекательной для мужчин героиней игр стала Йеннифэр из «Ведьмака» (41%). Женщины же назвали своим фаворитом Геральта (38,7%).

Ранее писатель Александр Цыпкин заявил НСН, что любовные отношения в классической литературе видятся актуальными и сегодня, вряд ли они когда-либо кардинально изменятся в будущем.

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ФОТО: ТАСС
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