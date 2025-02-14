Россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр
Аналитики сервиса CDEK.Shopping ко Дню святого Валентина провели исследование и выяснили, какие игры россияне считают самыми романтичными.
Согласно результатам опроса, топ-3 возглавил «Ведьмак» (28,9%). Следом идет «Одни из нас» (24,6%). На третьем месте раположилась игра Mass Effect (21,3%).
Примечательно, что 37,4% опрошенных россиян признались, что видеоигры негативно влияют на отношения.
Самой привлекательной для мужчин героиней игр стала Йеннифэр из «Ведьмака» (41%). Женщины же назвали своим фаворитом Геральта (38,7%).
Ранее писатель Александр Цыпкин заявил НСН, что любовные отношения в классической литературе видятся актуальными и сегодня, вряд ли они когда-либо кардинально изменятся в будущем.
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