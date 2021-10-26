Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими исполнителями 2021 года

Исследование проводилось 18 октября, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Лучшими исполнителями респонденты назвали Олега Газманова (19%), Басту (10%), Григория Лепса и Сергея Лазарева (по 9%). Кроме того, по 8% опрошенных заявили, что считают лучшими певцами 2021 года Леонида Агутина и Валерия Меладзе.

При этом лучшими исполнительницами россияне называют Полину Гагарину (17%) и Пелагею (13%). По 7% респондентов считают лучшей певицей Елену Ваенгу, Зиверт, Софию Ротару, Валерию.

Как отмечается в исследовании, вкусы опрошенных различаются в зависимости от возраста и места проживания. Так, Олег Газманов популярен у россиян старше 60 лет (30%), жителей сел (24%) и городов с населением менее 100 тысяч человек (22%). Рэпера Басту называют лучшим россияне 25-34 лет (19%) и мужчины (13%).

Полина Гагарина наиболее популярна среди молодежи (26-34%) и жителей городов-миллионников (19%). В свою очередь, Пелагею выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга (19%) и старшее поколение (17%).

