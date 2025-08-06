Россияне назвали главного «маменькиного сынка» в литературе
Герой серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг Дадли Дурсль был признан главным «маменькиным сынком» по итогам совместного опроса «Литрес» и «Читай-города».
Персонаж занял первое место у женщин и второе у мужчин, набрав 49% и 40% соответственно. Главный герой комедии «Недоросль» Митрофанушка наоборот стал самым популярным у мужчин с результатом в 44% и вторым у женщин, получив 47% голосов. В читательский топ также вошли Бальзаминов и Тихон, действующие лица произведений Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» и пьесы «Гроза». У женщин в пятерку вошел Иван Обломов из одноименного романа Ивана Гончарова, а у мужчин еще один представитель цикла о Гарри Поттере — Драко Малфой. Похожие результаты не удивили редактора художественной литературы группы компаний «Литрес» Анну Данилину.
«Неудивительно, что мнения женской и мужской аудитории сошлись насчёт большинства персонажей. Дадли Дурсль растёт избалованным и получает подарки пачками, не понимая, как они достаются родителям. Недоросль Митрофанушка ищет выгоду в отношениях из-за потакания и опеки матери. Нерешительность Тихона приводит к трагическому финалу «Грозы». Бальзаминов, хоть и взрослый, не знает, на ком хочет жениться», — отметила она.
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева рассказала НСН, почему россияне продолжают читать книги о Гарри Поттере.
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