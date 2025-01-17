«Часть целой вселенной»: Актриса Дарья Фролова о дубляже героини «Твин Пикс»
Актриса дубляжа Дарья Фролова, говоря о смерти Дэвида Линча, заявила, что после смерти гениев образуется пустое пространство, которое невозможно заполнить.
Актриса театра «Современник» Дарья Фролова, подарившая голос героине Одри Хорн в культовом сериале кинорежиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», рассказала НСН, что испытывала радость от причастности к целой вселенной проекта.
О смерти режиссера «Твин Пикс» и фильма «Малхолланд Драйв» стало известно 16 января. Линчу было 78 лет. Летом прошлого года ему диагностировали эмфизему легких, связанную с его многолетним пристрастием к курению. Фролова назвала Одри Хорн своей любимой героиней.
«Я с большим удовольствием согласилась поучаствовать в дубляже продолжения «Твин Пикса» и озвучить мою любимую героиню - Одри Хорн. Это все равно что стать частью большой истории. Да что там истории - целой вселенной. Я помню, как взахлеб смотрела «Твин Пикс», когда он только вышел. Сериал интриговал, держал в напряжении. Помню, все живо обсуждали каждую серию и с нетерпением ждали следующей. Запись продолжения «Твин Пикса» запомнилась ощущением радости от причастности к этому сериалу, от озвучивания своей любимой героини. На смену всегда приходила в предвкушении: как дальше будут разворачиваться события?» - сказала собеседница НСН.
По ее словам, Линч точно знал, чего хочет от актеров и проекта, чем заслужил уважение.
«Я не могу назвать себя фанатом творчества Дэвида Линча, хотя фильм «Шоссе в никуда» мне очень понравился. «Человек-слон» - потрясающая картина. Но, если бы меня пригласили сниматься к Линчу, я бы согласилась. Во-первых, это возможность поработать с легендой, во-вторых, мне нравятся режиссеры, которые знают, чего хотят от проекта, от актеров, видят картину в целом и обладают потрясающим чувством юмора. «Тот, кто идет со всеми не в ногу, просто слышит свой барабан», писал Кен Кизи. Но это уже сослагательное наклонение. Горько, когда уходят гении. Образуется пустое пространство, которое невозможно заполнить», - отметила Фролова.
Она также призналась, что мечтала бы сыграть в киноленте Питера Гринуэя.
«Говоря о кинорежиссерах, с которыми я мечтаю поработать, то сразу отмечу Питера Гринуэя. Обожаю его картины. Согласилась бы у него сыграть даже крошечный эпизод», - заключила актриса.
Дэвид Линч был трижды номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру (фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв»), однако получил эту кинопремию в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также был обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Одессе предложили переименовать «Пушкинский платан»
- Шольц назвал Илона Маска угрозой для демократии Европы
- Трамп перенес инаугурацию в Капитолий из-за холодов
- Тариф системы «Платон» вырастет до 3,34 рубля за километр с 1 февраля
- Экс-глава Пушкинского музея Лихачева допустила, что не полностью использовала свой шанс
- СМИ: Трамп может объявить ЧП для борьбы с миграцией
- Глава дипломатии ЕС Каллас призвала сохранить санкции против России
- Путин наградил бойцов батальона «Юг-Ахмат» госнаградами
- «Восточная философия и тайны»: Театр «Модерн» покажет, что скрывает Япония
- Минздрав Газы назвал число погибших с октября 2023 года палестинцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru