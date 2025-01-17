«Часть целой вселенной»: Актриса Дарья Фролова о дубляже героини «Твин Пикс»

По ее словам, Линч точно знал, чего хочет от актеров и проекта, чем заслужил уважение.

«Я не могу назвать себя фанатом творчества Дэвида Линча, хотя фильм «Шоссе в никуда» мне очень понравился. «Человек-слон» - потрясающая картина. Но, если бы меня пригласили сниматься к Линчу, я бы согласилась. Во-первых, это возможность поработать с легендой, во-вторых, мне нравятся режиссеры, которые знают, чего хотят от проекта, от актеров, видят картину в целом и обладают потрясающим чувством юмора. «Тот, кто идет со всеми не в ногу, просто слышит свой барабан», писал Кен Кизи. Но это уже сослагательное наклонение. Горько, когда уходят гении. Образуется пустое пространство, которое невозможно заполнить», - отметила Фролова.

Она также призналась, что мечтала бы сыграть в киноленте Питера Гринуэя.



«Говоря о кинорежиссерах, с которыми я мечтаю поработать, то сразу отмечу Питера Гринуэя. Обожаю его картины. Согласилась бы у него сыграть даже крошечный эпизод», - заключила актриса.

Дэвид Линч был трижды номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру (фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв»), однако получил эту кинопремию в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также был обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

