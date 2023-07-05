Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве

22 июня Любимова также говорила, что Китай заинтересован в развитии культурного сотрудничества с Россией во всех сферах. Она рассказала, что в Хэйхэ прошло 23-е заседание Подкомиссии по культуре Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, на котором Пекину предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. По ее словам, России важна поддержка Китая в этой сфере, передает «Радиоточка НСН».

