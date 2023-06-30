Михалков заявил о катастрофической нехватке сильных сценаристов в России

Он напомнил о высоком качестве сценарного искусства в СССР. Сегодня российские кинематографисты пытаются копировать манеру общепринятого среднеамериканского кино, смысл которого закончился в 1970-х годах, считает режиссер.

«Я считаю, что проблема сценарная в стране катастрофическая», - констатировал Михалков.

Для преодоления кризиса необходимо обратиться к русской или хорошей зарубежной литературе, считает мэтр отечественного кинематографа.

В интервью порталу KP.RU советский и российский режиссер Карен Шахназаров сравнил современный кинематограф с наскальной живописью. Он признался, что всегда был против съемок сиквелов, передает «Радиоточка НСН».

