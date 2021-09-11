Российское кино поборется за симпатии зрителей кинофестиваля в Торонто
В Канаде начался Международный кинофестиваль Торонто, кинофорум, считающийся важнейшим в киноиндустрии. В его официальной программе есть и российские участники.
В секции «Современное мировое кино» в программе Международного кинофестиваля Торонто анонсирована картина «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, яркая история о девочке, растущей в Северной Осетии и мечтающей вырваться из-под опеки сурового отца. Кира Коваленко, ученица Александра Сокурова, с этим фильмом недавно выиграла второй по значению конкурс Каннского кинофестиваля, «Особый взгляд». Теперь у нее есть шансы завоевать симпатии канадской публики.
В той же программе примет участие и драма «Купе номер шесть». Его создатель — финский режиссер Юхо Куосманен, но это фильм совместного производства четырех стран, и России в том числе. Там снимались российские актеры Юра Борисов, Юлия Ауг, Динара Друкарова. По сюжету финская студентка в поезде Москва-Мурманск познакомится и подружится с грубоватым шахтером, который внезапно поможет ей преодолеть душевный кризис. Фильм участвовал в главном конкурсе Канн 2021 года и получил сразу две награды, в том числе Гран при жюри, то есть негласное «второе место».
В разделе индустриальных показов, не участвующих в борьбе за приз зрительских симпатий, также фигурирует наше кино. Покажут, например, «Красный призрак» Андрея Богатырева, высокобюджетный триллер о партизане, который во время Второй Мировой войны уничтожает фашистов, появляясь буквально из ниоткуда, и становится легендой. Кроме того большую подборку игровых фильмов и анимации представит на фестивале «Роскино», организация, занимающаяся продвижением отечественного кино за рубежом.
Среди специальных событий и гала-показов TIFF — фантастический блокбастер «Дюна» Дени Вильнева, история о трех днях жизни принцессы Дианы «Спенсер» Пабло Ларраина с Кристен Стюарт в главной роли, драма «Герой» дважды оскаровского лауреата Асгара Фархади, музыкальный хоррор «Последняя ночь в Сохо» Эдгара Райта, прогремевшая на Берлинском кинофестивале немецкая фантастика о муже-роботе «Я создан для тебя» Марии Шрадер.
Программа «Прайм тайм» посвящена остросоциальным фильмам, «Полуночное безумие», исторически одна из самых популярных секций TIFF — ужастикам. Запланирована специальная подборка документальных картин. Всего же в официальной программе фестиваля заявлено более 200 фильмов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- Байден прибыл в Нью-Йорк накануне годовщины терактов 11 сентября
- СМИ: В Москве еще трех человек госпитализировали после отравления семьи арбузом
- Ракету «Союз-2.1б» установили на стартовый стол Байконура
- В НАТО признали невозможность продолжения операции в Афганистане после вывода сил США
- Генпрокуратура России потребует экстрадиции сбежавшего вора в законе Левана Сухумского
- Инфекционист назвал неожиданную причину коронавируса
- Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный запуск
- СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ельце
- Гидрометцентр объявил о начале бархатного сезона на российских курортах
- Электроснабжение на Камчатке восстановили после сбоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru