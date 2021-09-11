Российское кино поборется за симпатии зрителей кинофестиваля в Торонто

В той же программе примет участие и драма «Купе номер шесть». Его создатель — финский режиссер Юхо Куосманен, но это фильм совместного производства четырех стран, и России в том числе. Там снимались российские актеры Юра Борисов, Юлия Ауг, Динара Друкарова. По сюжету финская студентка в поезде Москва-Мурманск познакомится и подружится с грубоватым шахтером, который внезапно поможет ей преодолеть душевный кризис. Фильм участвовал в главном конкурсе Канн 2021 года и получил сразу две награды, в том числе Гран при жюри, то есть негласное «второе место».

В разделе индустриальных показов, не участвующих в борьбе за приз зрительских симпатий, также фигурирует наше кино. Покажут, например, «Красный призрак» Андрея Богатырева, высокобюджетный триллер о партизане, который во время Второй Мировой войны уничтожает фашистов, появляясь буквально из ниоткуда, и становится легендой. Кроме того большую подборку игровых фильмов и анимации представит на фестивале «Роскино», организация, занимающаяся продвижением отечественного кино за рубежом.

Среди специальных событий и гала-показов TIFF — фантастический блокбастер «Дюна» Дени Вильнева, история о трех днях жизни принцессы Дианы «Спенсер» Пабло Ларраина с Кристен Стюарт в главной роли, драма «Герой» дважды оскаровского лауреата Асгара Фархади, музыкальный хоррор «Последняя ночь в Сохо» Эдгара Райта, прогремевшая на Берлинском кинофестивале немецкая фантастика о муже-роботе «Я создан для тебя» Марии Шрадер.

Программа «Прайм тайм» посвящена остросоциальным фильмам, «Полуночное безумие», исторически одна из самых популярных секций TIFF — ужастикам. Запланирована специальная подборка документальных картин. Всего же в официальной программе фестиваля заявлено более 200 фильмов.

