«Капитан Волконогов» ждет наград. Фильм о чекисте показали в Венеции

Действие фильма происходит в 1938 году в Санкт-Петербурге. Капитан НКВД Волконогов вот-вот станет жертвой «большой чистки», его коллег уже допрашивают, и чтобы спастись, он бежит. В какой-то момент буквально из ада выглядывает его сослуживец, чтобы сообщить, что в аду плохо, попадать туда не стоит. И избежать преисподней чекисту можно лишь в том случае, если он среди своих жертв найдет хотя бы одного человека, который его простит. И вот Волконогов пускается на поиске тех, кого он когда-то истязал, чтобы попытаться добиться прощения. Фильм является совместным производством России, Эстонии и Франции и снят при поддержке Министерства культуры России, фонда «Кинопрайм» и Eurimages.

«Капитан Волконогов бежал» не историческое кино, оно скорее похоже на антиутопию. Его стилистика противоречит времени, не старается уложиться в какую-то одну конкретную эпоху, даже напоминает о современности. Над костюмами работала Надежда Васильева, одна из лучших российских художниц по костюмам. Санкт-Петербург не напоминает реальный город, скорее вневременные гротескные представления о нем. И оно не о втором шансе, а о том, как способен измениться человек, и эти изменения важнее того, что происходит вокруг него в реальном мире.

Премьера прошла успешно, а критику фильм разделил, оценки в разнообразных рейтингах полярные. Например, итальянская пресса его не приняла, в её рейтинге эта картина в самом низу, таблицы хуже итальянские медиа отнеслись только к «Закату» мексиканца Мишеля Франко. Того самого Франко, который в прошлом году с «Новым порядком» получил в Венеции сразу две награды.

Зато международная критика в восторге, в её рейтингах «Капитан Волконогов...» располагается в топе, уступая только драме Джейн Кэмпион «Сила собаки». Он понравился западной прессе больше чем «Спенсер» Пабло Ларраина с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы, «Рука бога» Пабло Соррентино и «Параллельные матери» Педро Альмодовара.

Британская газета The Guardian считает фильм важным претендентом на призы, отмечая, что это впечатляюще невозмутимый триллер. «Его действие безжалостно, и все же этот фильм никогда не кажется особенно суровым или тяжелым, Чупов и Меркулова обращаются с материалом почти игриво, предпочитая изображать сталинскую Россию кошмарной комедией». А ведущий американский индустриальный ресурс Deadline называет картину изобретательной и очень тревожной. «Когда капитан Волконогов начинает слушать свое сердце, раскрываются все таланты Борисова, - пишет Deadline об актере, сыгравшем в фильме главную роль. - В этой жестокой драматичной антиутопии есть проблеск искупления, хотя печальной центральной темой остается мотив многих военных фильмов, мотив бесчеловечности одного человека по отношению к другому».

До венецианской премьеры, ещё в начале августа права для проката фильма за границей были куплены Memento International. «Это динамичная история об охоте на человека, яркая и смелая, мы все были впечатлены глубоким гуманизмом авторов», - заявили тогда представители компании. А Меркулова и Чупов в свою очередь назвали Memento «агентом мечты». Между прочим, эта компания работала с такими фильмами, как «Развод Надера и Симин» иранца Асгара Фархади и «Назови меня своим именем» итальянца Луки Гуаданьино, которые потом получали премию «Оскар»и в различных номинациях.

Меркулова и Чупов известны такими фильмами, как «Интимные места» и «Человек, который удивил всех», созданием сценариев для франшизы «Гоголь» с Александром Петровым, а на данный момент они работают над сериалом «Анна К.», современной адаптацией романа Льва Толстого, которая станет первым оригинальным российским сериалом Netflix.

78-й Венецианский кинофестиваль завершится уже в субботу, 11 сентября. О его победителях на торжественной церемонии закрытия объявит международное жюри, которое в этом году возглавляет корейский режиссер Пон Чжун Хо.

