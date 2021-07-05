Российский режиссер приступил к съемкам сериала The Last of Us

В Канаде стартовали съемки сериала по видеоигре The Last of Us. Об этом сообщил актер Габриэль Луна на своей странице в Instagram. Пилотный эпизод снимет российский режиссер Кантемир Балагов. Оператором выступает Ксения Середа.

Сериал The Last of Us воплотит на экране одноименную видеоигру, и видимо, сейчас команда снимает сцену из пролога оригинальной игры, в которой герои пытались уехать во время вспышки заражения.

Ранее стало известно, что действие сериала The Last of Us разворачивается через 20 лет после начала пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом

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Фото: YouTube
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