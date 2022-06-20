Российский проект на Burning man приглашает принять участие в создании инсталляции
С 28 августа по 5 сентября российские художники представят собственный арт-объект DIPTOWN на одном из самых крупных событий в мире современного искусства и музыки Burning Man в штате Невада в США.
DIPTOWN будет представлять из себя провинциальный город в овраге, погрязший в песках. На поверхности будут видны лишь верхушки зданий, а все остальное будет скрыто под землей. Один из замыслов проекта заключается в том, чтобы создать ностальгию по месту, которого никогда было.
Отмечается, что подготовка к проекту проходит полным ходом. На сегодняшний день художники объявили сбор идей для создания облика города. При этом внести свой вклад в объект сможет любой желающий. Поэтому авторы решили пригласить принять участие всех, кто хочет поделиться собственными мыслями и наполнить арт-объект смыслами.
Так, нужно будет украсить четыре здания и приветственный щит. Те, кто хочет принять участие в проекте, могут добавить в город почти все, что угодно: это может быть рисунок на обоях, граффити или мурал. Для создания облика города также можно нарисовать плакат для витрины магазина или наклейку для окна, а также выдумать наименования улиц и заведений.
Как сообщается, проект уже поддержали граффити-художник Никита Руфас, Сергей Овсейкин, Арт группа ZUKCLUB и художница Алия Коваленко. Их работы также можно будет увидеть в DIPTOWN. При этом команда проекта открыла на площадке Planeta.ru сбор средств, так как выданный грант не покрывает все расходы. Помочь сможет также любой желающий.
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