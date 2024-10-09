Российский музыкант Роман Мирошниченко номинирован на премию «Грэмми»

Российский гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко выдвинут на премию «Грэмми», сообщает портал All About Jazz. В его новую работу, альбом «Almanac», включены три трека, которые будут соревноваться в категориях «Best Global Music Album», «Best Instrumental Composition» и «Best Arrangement, Instrumental or A’Capella».

По словам джазового критика Скотта Яноу, игра Мирошниченко вызывает ассоциации с такими известными музыкантами, как Эл Ди Меола и Джон Маклафлин, однако он подчеркивает, что гитарист создал свой уникальный стиль, ставший эталоном фьюжн-гитары XXI века.

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Яноу отметил, что Мирошниченко по праву занимает одно из ведущих мест на современной фьюжн-сцене.

Объявление номинантов состоится в начале ноября 2024 года. На прошлой неделе альбом Мирошниченко получил медаль Global Music Awards, передает «Радиоточка НСН».

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фото: официальный сайт GRAMMY/www.grammy.com
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