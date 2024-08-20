Российский каскадер назвал фильм «Каскадеры» правдивым

По мнению Рабаданова, в этой картине многое показано правдиво. «Зависть, ревность — все эти ситуации есть в реальной жизни, даже у нас в России», - сказал он в беседе с «Газете.Ru».

В фильме «Каскадеры» раскрыта история каскадера Кольта Сиверса (его играет Гослинг), получившего тяжелую травму на съемках и надолго выбывшего из профессии. Но затем Сиверса неожиданно вызвали поработать дублером известного актера, с которым у него натянутые отношения.

Сильвестр Сталлоне ранее предложил Райана Гослинга на роль Рэмбо.







