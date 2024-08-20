Российский каскадер назвал фильм «Каскадеры» правдивым
Каскадер Магомедрасул Рабаданов, профессионально занимающийся борьбой, кикбоксингом и скалолазанием, ставший победителем на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ высоко оценил фильм «Каскадеры» с Райаном Гослингом в главной роли.
По мнению Рабаданова, в этой картине многое показано правдиво. «Зависть, ревность — все эти ситуации есть в реальной жизни, даже у нас в России», - сказал он в беседе с «Газете.Ru».
В фильме «Каскадеры» раскрыта история каскадера Кольта Сиверса (его играет Гослинг), получившего тяжелую травму на съемках и надолго выбывшего из профессии. Но затем Сиверса неожиданно вызвали поработать дублером известного актера, с которым у него натянутые отношения.
Сильвестр Сталлоне ранее предложил Райана Гослинга на роль Рэмбо.
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