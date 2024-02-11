Сильвестр Сталлоне предложил Райана Гослинга на роль Рэмбо
Звезда фильмов «Рокки» и «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне считает, что новым исполнителем роли Джона Рэмбо должен стать канадский актер Райан Гослинг. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».
Сталлоне похвалил актерские качества Гослинга. По его словам, создателям следующей части Рэмбо нужно обратить на него внимание.
При этом Сталлоне допустил, что внешность может помешать Гослингу исполнить главную роль в легендарной серии фильмов.
«Возможно, кто-то возразит мне словами «Эй, он слишком красив, чтобы быть Рэмбо!» - поделился Сталлоне.
Ранее сообщалось, что Сталлоне начал работать над сценарием пятой части «Неудержимых». Подробности сюжета и дата выхода пока неизвестны, передает «Радиоточка НСН».
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