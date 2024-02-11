Сильвестр Сталлоне предложил Райана Гослинга на роль Рэмбо

Сталлоне похвалил актерские качества Гослинга. По его словам, создателям следующей части Рэмбо нужно обратить на него внимание.

При этом Сталлоне допустил, что внешность может помешать Гослингу исполнить главную роль в легендарной серии фильмов.

«Возможно, кто-то возразит мне словами «Эй, он слишком красив, чтобы быть Рэмбо!» - поделился Сталлоне.

Ранее сообщалось, что Сталлоне начал работать над сценарием пятой части «Неудержимых». Подробности сюжета и дата выхода пока неизвестны, передает «Радиоточка НСН».

