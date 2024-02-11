Сильвестр Сталлоне предложил Райана Гослинга на роль Рэмбо

Звезда фильмов «Рокки» и «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне считает, что новым исполнителем роли Джона Рэмбо должен стать канадский актер Райан Гослинг. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».

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Сталлоне похвалил актерские качества Гослинга. По его словам, создателям следующей части Рэмбо нужно обратить на него внимание.

При этом Сталлоне допустил, что внешность может помешать Гослингу исполнить главную роль в легендарной серии фильмов.

«Возможно, кто-то возразит мне словами «Эй, он слишком красив, чтобы быть Рэмбо!» - поделился Сталлоне.

Ранее сообщалось, что Сталлоне начал работать над сценарием пятой части «Неудержимых». Подробности сюжета и дата выхода пока неизвестны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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