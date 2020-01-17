Шнуров записал наставление премьеру Мишустину. Видео
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях видео, в котором обратился к новому председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с наставлением «от обывателя». В первой части лидер группы «Ленинград» в ироничной форме характеризует положение дел в различных сферах жизни в России.
«Пусть образование уничтожат. Нам и медицина ни к чему уже, и зарплата еще ниже. Пусть всем будет несравненно хуже. Речь же о России и престиже», — заявил Шнуров.
Далее Сергей признаётся в готовности выйти на пенсию «хоть в сто лет» и замечает, что Россия давно не побеждала на «Евровидении». «Русский гимн на конкурсе пусть грянет и взлетят ушанки-шапочки, ура!», - заключил своё видеообращение Шнуров. Судя по звуку волн за кадром и лёгкой рубашке, писал он его на каком-то курорте.
Как отмечает Ura.ru, в стихах музыкант признался, что тоже иногда сочиняет песни для Григория Лепса. Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Мишустин выступил автором музыки к нескольким песням шансонье. Однако представитель артиста Владимир Урюпин уточнил, что речь идёт ободнофамильце нового премьера.
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