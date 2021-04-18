Российский фильм «Верните мои руки» участвует в американском кинофестивале

Фильм снят на киностудии имени Горького. Он рассказывает о заслуженном враче РФ, микрохирурге Вадиме Кеосьяне. Он помогает людям вернуть им отрезанные или травмированные кисти рук или пальцы. Врач является специалистом по реплантации травматически отчлененных сегментов верхних конечностей.

«Наш фильм человечный и невероятно актуальный. Сегодня, когда труд врачей оказался на виду, люди стали интересоваться самоотверженной работой медиков, их повседневной жизнью в такой непростой профессии, больше ценить их усилия. Мы рады представлять картину на американском фестивале независимого кино. Фильм обязательно понравится зрителям не только в США, но и в других странах мира», - заявила гендиректор продюсерского центра студии Асмик Мовсисян.

Ранее фильм стал лауреатом программы неигрового кино на российском фестивале «Окно в Европу».

Напомним, в Филадельфии фестиваль независимого кино существует с 2008 года. В нем ежегодно участвуют около ста картин со всего мира. В этом году программа пройдет с 7 по 15 мая.

