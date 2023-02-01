Фильм российского режиссера Мещаниновой представлен на кинофестивале в Роттердаме

Автор киноленты Наталия Мещанинова известна по проектам «Алиса не может ждать», «Пингвины моей мамы», «Сердце мира». Она также работала над вторым сезоном «Обычной женщины».

Режиссер удостоена кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая сценарная работа» за фильм «Аритмия», а также Гран-при фестиваля «Кинотавр-2018» за картину «Сердце мира».

Ранее стало известно, что фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

