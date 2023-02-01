Фильм российского режиссера Мещаниновой представлен на кинофестивале в Роттердаме
Фильм «Один маленький ночной секрет» российского режиссера Наталии Мещаниновой вошел в программу Международного Роттердамского кинофестиваля, сообщает РИА Новости
Картина рассказывает историю девочки-подростка, которая живет с мамой, отчимом и младшей сестрой. На первый взгляд, у неё все хорошо, однако главная героиня имеет свой ночной секрет.
Автор киноленты Наталия Мещанинова известна по проектам «Алиса не может ждать», «Пингвины моей мамы», «Сердце мира». Она также работала над вторым сезоном «Обычной женщины».
Режиссер удостоена кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая сценарная работа» за фильм «Аритмия», а также Гран-при фестиваля «Кинотавр-2018» за картину «Сердце мира».
Ранее стало известно, что фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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