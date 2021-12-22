Российский фильм «Разжимая кулаки» не попал в шорт-лист «Оскара»

Всего жюри отобрало 15 фильмов, которые претендуют на получение статуэтки в номинации «Лучший иностранный фильм». В перечень попали ленты из Австрии, Германии, Финляндии, Дании, Косова, Испании, Норвегии, Мексики, Ирана, Исландии, Японии, Панамы, Бутана и Бельгии.

Ранее российский фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально вошел в список претендентов на награду американской киноакадемии «Оскар».

