Российский фильм «Разжимая кулаки» не попал в шорт-лист «Оскара»

Российская картина режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не попала в шорт-лист претендентов на получение кинопремии «Оскар», говорится в сообщении Американской киноакадемии.

Директор «НАИВ» оценил шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»

Всего жюри отобрало 15 фильмов, которые претендуют на получение статуэтки в номинации «Лучший иностранный фильм». В перечень попали ленты из Австрии, Германии, Финляндии, Дании, Косова, Испании, Норвегии, Мексики, Ирана, Исландии, Японии, Панамы, Бутана и Бельгии.

Ранее российский фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально вошел в список претендентов на награду американской киноакадемии «Оскар».

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ФОТО: flickr/prayitno
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