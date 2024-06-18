Российский фильм «Обгоняя ветер» покажут на фестивалях в Словении и Италии

Отмечается, что фильм покажут на Международном фестивале спортивных фильмов в городе Рогашка Слатина в Словении 19 июня. А в ноябре картина поборется за награды в финале 41-го кинофестиваля FICTS, который проводится Международной Федерацией спортивного кино и телевидения в Милане.

Согласно данным, фильм «Обгоняя ветер» был снят в прошлом году при поддержке Минкультуры на киностудии «Азия-фильм». Картина рассказывает о новосибирских юных яхтсменах, занимающихся буерным спортом, а также их приключениях на Байкале.

Ранее сообщалось, что первый ежегодный международный кинофестиваль «Антарес» пройдет в Сочи с 24 по 30 июня. В основную конкурсную программу вошли как игровые, так и документальные ленты, а также мультипликация, передает «Радиоточка НСН».

