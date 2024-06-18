Российский фильм «Обгоняя ветер» покажут на фестивалях в Словении и Италии
Документальный фильм новосибирского режиссера Станислава Шуберта «Обгоняя ветер» будет показан в конкурсной программе двух международных фестивалей спортивного кино в Италии и Словении. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
Отмечается, что фильм покажут на Международном фестивале спортивных фильмов в городе Рогашка Слатина в Словении 19 июня. А в ноябре картина поборется за награды в финале 41-го кинофестиваля FICTS, который проводится Международной Федерацией спортивного кино и телевидения в Милане.
Согласно данным, фильм «Обгоняя ветер» был снят в прошлом году при поддержке Минкультуры на киностудии «Азия-фильм». Картина рассказывает о новосибирских юных яхтсменах, занимающихся буерным спортом, а также их приключениях на Байкале.
Ранее сообщалось, что первый ежегодный международный кинофестиваль «Антарес» пройдет в Сочи с 24 по 30 июня. В основную конкурсную программу вошли как игровые, так и документальные ленты, а также мультипликация, передает «Радиоточка НСН».
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