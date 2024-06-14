В Сочи пройдет первый ежегодный международный кинофестиваль «Антарес»
Первый ежегодный международный кинофестиваль «Антарес» пройдет в Сочи с 24 по 30 июня, сообщает газета «Культура».
В концертном зале «Фестивальный» 24 июня откроет киносмотр концерт «Добрые песни о главном», а официальная церемония открытия состоится на следующий день в Зимнем театре.
В основную конкурсную программу вошли как игровые, так и документальные ленты, а также мультипликация. Оценивать представленные киноработы будет международное жюри. Кроме того, путем зрительского голосования будет отобрано пять наиболее понравившихся фильмов.
В рамках фестиваля запланированы бесплатные кинопоказы, мастер-классы кинематографистов со всего мира, творческие встречи, концерты, а также спектакли и выставки.
Ранее на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове представят фильмы из шести стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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