Российский фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Приключенческая комедия «Холоп», которая вышла в прокат 26 декабря, собрала более 1 млрд рублей. Об этом сообщает Фонд кино, который опубликовал на своем сайте данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
В общей сложности сборы картины составили 1,013 млрд рублей. Премьерные показы принесли киноленте за один день 46,3 млн рублей, перые выходные - 303 млн, второй викенд - 494 млн рублей.
По сюжету фильма режиссера Клима Шипенко, сын олигарха Гриша (сыграл сербский и российский актер Милош Бикович) оказывается в деревне, где нанятые актеры воссоздают атмосферу царской России XIX века. Они убеждают Гришу в том, что тот перенесся в прошлое. Обстоятельства созданы отцом героя ради перевоспитания молодого человека.
Отмечается, фильм «Холоп» демонстрируется в 1811 кинотеатрах. Картина была показана более, чем на 26 тысячах сеансов.
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