Российский фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Приключенческая комедия «Холоп», которая вышла в прокат 26 декабря, собрала более 1 млрд рублей. Об этом сообщает Фонд кино, который опубликовал на своем сайте данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

В общей сложности сборы картины составили 1,013 млрд рублей. Премьерные показы принесли киноленте за один день 46,3 млн рублей, перые выходные - 303 млн, второй викенд - 494 млн рублей.