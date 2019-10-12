Российские зрители отдали за «Джокера» более миллиарда рублей

В российском кино прокате голливудский триллер «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрал более миллиарда рублей. Информация опубликована на сайте Фонда кино на основе данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина режиссера Тодда Филлипса вышла на российские экраны 3 октября. Премьерные показы принесли создателям фильма более 100 миллионов рублей. В первый уикенд проката россияне потратили 634 миллиона рублей, чтобы посмотреть триллер.