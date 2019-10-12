Российские зрители отдали за «Джокера» более миллиарда рублей
В российском кино прокате голливудский триллер «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрал более миллиарда рублей. Информация опубликована на сайте Фонда кино на основе данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Картина режиссера Тодда Филлипса вышла на российские экраны 3 октября. Премьерные показы принесли создателям фильма более 100 миллионов рублей. В первый уикенд проката россияне потратили 634 миллиона рублей, чтобы посмотреть триллер.
Всего за девять дней проката общие сборы картины составили более миллиарда рублей.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему российский зритель так охотно смотрит фильм о мрачнейшем клоуне-убийце.
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