Российские зрители отдали за «Джокера» более миллиарда рублей

12 октября 201920:00

В российском кино прокате голливудский триллер «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрал более миллиарда рублей. Информация опубликована на сайте Фонда кино на основе данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина режиссера Тодда Филлипса вышла на российские экраны 3 октября. Премьерные показы принесли создателям фильма более 100 миллионов рублей. В первый уикенд проката россияне потратили 634 миллиона рублей, чтобы посмотреть триллер.

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Всего за девять дней проката общие сборы картины составили более миллиарда рублей.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему российский зритель так охотно смотрит фильм о мрачнейшем клоуне-убийце.

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ФОТО: Warner Bros//DC Films//Village Roadshow Pictures
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