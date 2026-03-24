Жюри кинопремии «Ника» заслуженно разделило главные награды между тремя фильмами: «Ветер», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Лермонтов», заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров. По его мнению, киноакадемики отдали предпочтение авторским работам, некоторые из которых не попали даже в номинанты премии «Золотой орел».

Главными триумфаторами 39-й премии «Ника» стали фильмы «Ветер» Сергея Члиянца и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова. Обе картины одержали победу в четырех номинациях, при этом лучшим игровым фильмом назвали «Ветер». Лучшей режиссерской работой признали «Лермонтова» Бакура Бакурадзе. Награду за лучшую мужскую роль получил Константин Хабенский за роль в картине «Здесь был Юра»

«Реально было три фильма, претендующих на награды: "Пророк", "Ветер" и "Лермонтов". Поэтому это абсолютно справедливый выбор жюри, потому что обойти одну из картин было бы в высшей степени несправедливо. Я абсолютно поддерживаю решение академиков», - сказал Шнейдеров.

В прошлом году лучшим игровым фильмом на «Нике» назвали картину «Мастер Маргарита» Михаила Локшина, которая также стала хитом кинопроката. В этом году награду забрал «Ветер», который до сих пор не добрался до кинотеатров. По мнению Шнейдерова, «Ника» сделала шаг в сторону авторского кино, назвав лучшим фильмом «Ветер», снятый в жанре роуд-муви с элементами магического реализма и поэтической постапокалиптики о жизни на русской окраине в эпоху лихолетья.

«Фильм Локшина – это сочетание коммерческого кино и авторского. Стивен Спилберг, собирая десятки и сотни миллионов долларов в прокате, безусловно, снимает авторские фильмы. "Ветер" — чисто авторская история, и «Ника» отдала предпочтение искусству и искусству. "Пророк" — сочетание коммерческого и авторского кинематографа, он понравился и критикам, и зрителю. Картина "Здесь был Юра" - пример не настолько кассового кино, как «Мастер и Маргарита» или «Пророк», но для авторского кино с небольшим бюджетом у него вполне себе достойные сборы», - отметил кинокритик.