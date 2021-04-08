Российский боец ММА вступился за Моргенштерна

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев вступился за рэпера Моргенштерна. Спортсмен заявил, что бороться с популярностью рэпера бесполезно, потому что он кумир молодежи, приводит его слова Eurosport.

При этом боец признал тексты песен хип-хоп исполнителя нецензурными, но посоветовал воздействовать не на него, а на площадки, куда его допускают. «Если его творчество есть на радио, нужно запрещать это радио», — объяснил свою позицию спортсмен.

В связи с этим Минеев вспомнил Инстасамку, Даню Милохина, Сергея Шнурова, Тимати. Он считает, что если запрещать Моргенштерна, то надо «запрещать всех».

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Спортсмен сказал, что критика Моргенштерна, которой занимаются бойцы ММА, может «сыграть против них», ведь можно сказать, что и «драки — это плохо, драться нельзя, бойцы призывают всех к насилию, между собой дерутся, обзываются».

Моргенштерна раскритиковали бойцы ММА Александр Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов. Шлеменко назвал рэпера «бесом» и призвал «чистить всю эту грязь с экранов».

Ранее народный артист России Сергей Жилин в интервью НСН «отправил» Моргенштерна к психологам.

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