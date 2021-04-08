Российский боец ММА вступился за Моргенштерна
Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев вступился за рэпера Моргенштерна. Спортсмен заявил, что бороться с популярностью рэпера бесполезно, потому что он кумир молодежи, приводит его слова Eurosport.
При этом боец признал тексты песен хип-хоп исполнителя нецензурными, но посоветовал воздействовать не на него, а на площадки, куда его допускают. «Если его творчество есть на радио, нужно запрещать это радио», — объяснил свою позицию спортсмен.
В связи с этим Минеев вспомнил Инстасамку, Даню Милохина, Сергея Шнурова, Тимати. Он считает, что если запрещать Моргенштерна, то надо «запрещать всех».
Спортсмен сказал, что критика Моргенштерна, которой занимаются бойцы ММА, может «сыграть против них», ведь можно сказать, что и «драки — это плохо, драться нельзя, бойцы призывают всех к насилию, между собой дерутся, обзываются».
Моргенштерна раскритиковали бойцы ММА Александр Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов. Шлеменко назвал рэпера «бесом» и призвал «чистить всю эту грязь с экранов».
Ранее народный артист России Сергей Жилин в интервью НСН «отправил» Моргенштерна к психологам.
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