Российский боец ММА вступился за Моргенштерна

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев вступился за рэпера Моргенштерна. Спортсмен заявил, что бороться с популярностью рэпера бесполезно, потому что он кумир молодежи, приводит его слова Eurosport.

При этом боец признал тексты песен хип-хоп исполнителя нецензурными, но посоветовал воздействовать не на него, а на площадки, куда его допускают. «Если его творчество есть на радио, нужно запрещать это радио», — объяснил свою позицию спортсмен.

В связи с этим Минеев вспомнил Инстасамку, Даню Милохина, Сергея Шнурова, Тимати. Он считает, что если запрещать Моргенштерна, то надо «запрещать всех».