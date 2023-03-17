Российский актёр Александр Кузнецов признался в подделке документов ради бегства из страны
Актёр Александр Кузнецов рассказал в интервью признанному Минюстом иноагентом журналисту Юрию Дудю, что подделал документы для выезда из России.
По словам актёра, при пересечении границы ему заявили, что он не может покинуть Россию, так как у него повестка. Тогда Кузнецов рассказал пограничникам об освобождении от службы в армии из-за проблем со зрением, а также показал им поддельный документ с ненастоящей печатью об участии в съёмках режиссёра Сарика Андреасяна в фильме «Манюня» в Армении. Актёр признался, что был готов к самому худшему сценарию, однако в аэропорту документы спокойно приняли.
Кузнецов снимался в таких фильмах, как «Сердце Пармы» Алексея Иванова, «Скиф» Рустама Мосафира, «Кислота» Александра Горчилина, «Папа, сдохни» Кирилла Соколова и других.
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