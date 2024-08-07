Российских артистов предложено тестировать на алкоголь и наркотики
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики, сообщает РИА Новости.
По его мнению, это необходимо делать перед их выходом на сцену. Речь идет о концертах с участием более 500 человек.
Парламентарий считает, что это должно быть неукоснительное требование. Хамзаев также предложил ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.
Ранее нарколог Александр Ковтун и врач-психотерапевт Елена Ляшук объясняли в разговоре с НСН, что неадекватное поведение Глюкозы на концерте в Красноярске не могли вызвать антидепрессанты в чистом виде. При этом, по словам Ковтуна, у артистов часто бывает «сочетанное опьянение», передает «Радиоточка НСН».
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