СМИ: Мэрия Казани намерена следить за сценическими костюмами артистов
Власти Казани намерены согласовывать сценические костюмы артистов и их команды перед выступлениями. Соответствующее условие прописано в техническом задании к празднованию Дня города и Дня Татарстана, пишет KazanFirst со ссылкой на документ.
По данным издания, новы требования, вероятно, были приняты после скандального выступления Ольги Бузовой на музыкальном фестивале в Уфе в откровенном нарде.
В общей сложности на праздничные события в Казани планируют потратить более 28 миллионов рублей, следует из информации на сайте Госзакупок.
Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов заявил «Радиоточке НСН», что он выступает против запретов ради запретов, в том числе и против дресс-кода для артистов, дискуссии о котором спровоцировало выступление Ольги Бузовой.
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