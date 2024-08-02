СМИ: Мэрия Казани намерена следить за сценическими костюмами артистов

По данным издания, новы требования, вероятно, были приняты после скандального выступления Ольги Бузовой на музыкальном фестивале в Уфе в откровенном нарде.

В общей сложности на праздничные события в Казани планируют потратить более 28 миллионов рублей, следует из информации на сайте Госзакупок.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов заявил «Радиоточке НСН», что он выступает против запретов ради запретов, в том числе и против дресс-кода для артистов, дискуссии о котором спровоцировало выступление Ольги Бузовой.

