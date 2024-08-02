СМИ: Мэрия Казани намерена следить за сценическими костюмами артистов

Власти Казани намерены согласовывать сценические костюмы артистов и их команды перед выступлениями. Соответствующее условие прописано в техническом задании к празднованию Дня города и Дня Татарстана, пишет KazanFirst со ссылкой на документ.

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По данным издания, новы требования, вероятно, были приняты после скандального выступления Ольги Бузовой на музыкальном фестивале в Уфе в откровенном нарде.

В общей сложности на праздничные события в Казани планируют потратить более 28 миллионов рублей, следует из информации на сайте Госзакупок.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов заявил «Радиоточке НСН», что он выступает против запретов ради запретов, в том числе и против дресс-кода для артистов, дискуссии о котором спровоцировало выступление Ольги Бузовой.

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ФОТО: РИА Новости
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