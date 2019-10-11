Телеграм не променял Джокера на информационный попкорн и крафтовое пиво

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Без открытий нобелевских лауреатов этого года не могли бы долго и безопасно работать смартфоны, их исследования по физике навсегда изменили наши представления о космосе, работы в области медицины помогают медленнее стареть и эффективнее бороться с онкологическими заболеваниями, а литература заново открывает для читателя самобытную культуру славянских народов Европы. Вот как реагировали в Telegram на объявление лауреатов Нобелевской премии 2019.

«Мейстер» пишет о нобелевке по литературе, которая в этот раз вручалась сразу двум номинантам за 2018 и 2019 года - польской писательнице Ольге Токарчук и австрийскому драматургу Петеру Хандке:

«Приятно отметить, что в отличие от большинства нобелиатов прошлых примерно 20 лет, новые лауреаты хорошо известны в России (Хандке — ещё с 1970-х годов, когда в «Иностранной литературе» были напечатаны его повести «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Короткое письмо к долгому прощанию», «Нет желаний — нет счастья»). Похоже, прошлогодний скандал пошёл на пользу: «нобелевки» по литературе в самом деле решили присуждать за литературу, а не за высоту идеалов. Деполитизация (хотя бы относительная) Нобелевской премии по литературе не может не радовать».

«Научно-образовательная политика» рассказывает, за что вручили премию по химии:

«Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Есино награждены «за развитие литий-ионных батарей»(for the development of lithium-ion batteries)».В начале 1970-х годов сотрудник исследовательского подразделения компании Exxon Стэнли Уиттингем (сейчас профессор Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне) разработал первую рабочую литий-ионную батарею, в 1980 году заведующий лабораторией неорганической химии Оксфордского университета Джон Гуденаф сумел подобрать правильные параметры батареи и удвоил ее потенциал, а в 1985 году сотрудник лаборатории компании Asahi Kasei Акира Есино преуспел в устранении из батареи чистого лития, который заменили на ионы лития, сделав батареи безопаснее».

Канал «ТОПЛЕС» об обладателях Нобелевской премии по физике и их открытиях:

«Первую половину премии получил Джеймс Пиблс. Он занялся исследованием спектра реликтового излучения, <которое> теоретически предсказано еще до него, но Пиблс изучал уже его свойства. <...> Вторую половину премии разделили Мишель Майор и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды: горячий Юпитер, вращается вокруг желтого карлика Гельветиоса. Для этого ученым пришлось разработать сверхточный спектрометр, который чувствовал слабые смещения спектра звезды, сопровождающие вращение планеты. После этого они открыли более 4000 экзопланет, разбросанных по Млечному пути. Долгое время все вообще сомневались в существовании таких планет».

Популяризатор науки Екатерина Шугаева с подробностями о премии в области медицины Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенца за исследования реакции клеток на кислород:

«Когда кислорода у нас мало, клеткам приходится в чрезвычайном режиме адаптировать метаболизм. Кислород помогает нам вырабатывать новые эритроциты и строить кровеносные сосуды. Новое открытие ученых поможет вмешиваться в этот процесс. Отсюда и такие перспективные медицинские направления как лечение рака. Мы можем повлиять на рост рака, ускоряя процесс создания новых кровеносных сосудов; лечение анемии - тот же механизм, но здесь мы ускоряем выработку эритроцитов».

Публицист Михаил Синельников-Оришак рассказывает, как в середине прошлого века американцы смогли получить контроль над премией, разместив ее фонд в учреждениях финансовой системы США:

«С той поры, американцам везёт в «Нобелевские премии», прекрасная возможность статистически доказать, что они «не тупые», тем более, если брать вместе с «лауреатами по экономике». Я не о том, что награждённые – люди, какие-то недостойные (включая, Обаму с его «премией мира»), я про PR государства».

