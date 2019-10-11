Телеграм не променял Джокера на информационный попкорн и крафтовое пиво
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Дипломатический облом
Депутат Госдумы Инга Юмашева была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками пограничной службы США. Российский парламентарий направлялся в Сан-Франциско для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс». У Юмашевой были отобраны паспорт и мобильный телефон, после чего ее подвергли «более чем часовому допросу с участием сотрудника Федерального бюро расследований», несмотря на дипломатический статус. Событие вызвало возмущение среди авторов и читателей Telegram.
Общественный деятель Мария Баронова пишет:
«Не существует варианта не быть возмущенным по поводу допроса депутата ГД сотрудниками иностранного государства. Ну я даже не знаю, что тут еще сказать: нельзя ковыряться в носу при людях, нельзя ходить голым по улице, нельзя сдавать ЛЮБЫХ своих соотечественников иностранным государствам. Нашему тоже, кстати, не рекомендую их сдавать. В данном случае сдать — это поддерживать такое поведение американцев и как-либо способствовать наступлению такого события. Ну что это вообще такое, ну позор же и власовщина».
«АДЕКВАТ» считает, что поездки для граждан России в США становятся рискованным занятием:
«Задержание и допрос Инги Юмашевой в США - ещё один эпизод сложной истории, как некогда «сияющий град на холме« становится зоной, куда без острейшей необходимости лучше ни ногой, если у тебя есть хоть какой-то интерес и связи в России. Учитывая, что основная масса народа и так в США не особо катается, это касается практически всех, кто может туда ездить».
Канал «Политджойстик» отмечает:
«С допросом депутата ГД Юмашевой всё не так просто. Говорят, что это часть дипвойны между странами <...> Смотрите шире, сама по себе Юмашева ФБР не интересна, они лишь реализуют санкционную политику Госдепа и живут в парадигме якобы вмешательства России во внутренние дела США».
«Доктор прописал» об инициативе «Коммунистов России» возбудить уголовное дело против Арнольда Шварценеггера, который сейчас находится в Санкт-Петербурге:
«Одно непонятно - зачем тему с задержанием Юмашевой в клоунаду превращать. Хотя в этой истории вопросы не только к «Коммунистам России« есть, конечно».
«Методичка» о пробелах в информированности о собственных правах российских законодателей, выезжающих за рубеж:
«Госпожа Юмашева, похоже, не знает, как действовать в подобных ситуациях. Вместо того, чтобы включать профессиональное обаяние с предыдущего места работы на «Россия-1» (о чём свидетельствует столь возмутившее депутата приглашение продолжить беседу в неформальной обстановке), Инга Альбертовна должна была отказаться отвечать на вопросы и связаться с посольством России. Тем более, что право на звонок в США есть даже у арестованных, что известно не только выпускнице Дипакадемии МИДа Инге Юмашевой, но любому кинозрителю, с детства впитавшему скороговорку «Правила Миранды», рассказанную гнусавыми голосами переводчиков. Известно, что жизнь – не кино, а у депутата стресс от перелета и задержания, но и поездка не на отдых, а по служебным делам в недружественную страну. Молчание – золото».
«Нити Империи» комментируют возможную отмену всех командировок депутатов Госдумы в США после инцидента:
«Депутатам грустно остаться без поездок к семьям в США за государственный счет. Например, депутат Вячеслав Фетисов, у которого, как пишут СМИ, в США живет дочь, выступил против приостановки командировок. Он назвал самоизоляцию «самым страшным» развитием событий. <...> А решение приостановить командировки очень разумно, учитывая то, как сильно история с допросом Юмашевой похожа на попытку вербовки».
Стража юзает Юлю
Российская журналистка, автор книги о шахидках «Невесты Аллаха» Юлия Юзик была арестована в Тегеране, куда она прилетела с частным визитом. Авторы телеграм-каналов забили тревогу после сообщений об взятия журналистки под арест иранской спецслужбой «Корпус Стражей Исламской революции». По словам матери Юлии, девушку обвиняли в работе на израильскую разведку «Моссад». Власти отпустили журналистку после вмешательства российских дипломатов и вызова посла Ирана в Москве в МИД. Сейчас журналистка находится в российской столице.
Тина Канделаки рассказывает об обсуждении темы с коллегами журналистами:
«После многих лет специализации на теме Кавказа и большой паузы в журналистской деятельности, Юлия сочла Иран перспективным направлением для работы, но в конце концов въезд в эту страну был для нее закрыт. Мало того, что вопросы внутренней политики в Иране освещать довольно опасно, мне кажется странной попытка въехать в страну в обход этого запрета».
«РИАN» выступает с оперативными подробностями и оценками ситуации:
«История российской журналистики Юлии Юзик — настоящий ад. Женщину задержали в Тегеране по подозрению в связи с израильскими спецслужбам <...> Юзик отобрали паспорт ещё в аэропорту Тегерана, пообещав вернуть его «на вылете». Женщина прилетела в Иран по приглашению — пару лет назад она работала там корреспондентом. Когда Юзик заселилась в гостиницу, сотрудники Корпуса стражей исламской революции выломали дверь в её номер и увезли журналистку с собой. Вчера вечером Юзик разрешили связаться с Москвой. Она рассказала, что сидит на полу в камере».
Политолог Алексей Макаркин в канале «Bunin & Co» объясняет, почему арест российского гражданина оказался вообще возможен, несмотря на хорошие дипломатические отношения между нашими странами:
«МИД подчиняется президенту Рухани. Но арестовавшие Юзик стражи исламской революции независимы от президента (вообще в Иране президент более напоминает премьера, хотя и избирается всенародно). Они подчиняются пожизненному духовному лидеру страны аятолле Хаменеи. Более того, в условиях «осажденной крепости», которой сейчас является Иран, влияние «стражей» только увеличивается».
Если верить воспоминаниям об опыте работы в исламской республике журналиста Дмитрия Стешина, бдительность спецслужб Ирана уже не кажется излишней:
«Израильтяне и ЦРУ в Иране просто потеряли берега и вытворяют такое, что на месте персов, я бы рано или поздно припомнил. Был в гостях в семье иранского ученого-физика. Его, прямо возле дома, застрелили люди в масках и исчезли. За неделю до моего приезда. Осталась жена, двое детей. В квартире, кроме меня, переводчика и фотографа были два десятка иранских студентов-физиков. С ними говорил отец убитого ученого. Объяснял им, что существование Ирана, зависит от них. Это было сильно. Разумеется, все от кого зависит безопасность Ирана, живут в постоянном стрессе. Не ведаю эффективность спецслужб Ирана, мне кажется, ЦРУ и Моссад ведут по очкам в этом противостоянии».
«Без комментариев» публикуют заявление самой журналистки:
«Мне предъявили сотрудничество с израильскими спецслужбами. Они накручивали. Там, чтобы сделать такое обвинение человеку, достаточно того, что они видели в моем фейсбуке какие-то контакты, переписки или комментарии людей, которые живут в Израиле. Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как «еврей». Вот этих контактов в фейсбуке, даже не лично, достаточно, чтобы предъявлять такие обвинения».
«Мюсли вслух» также шутят, что фамилия у Юлии для посещения исламских стран не самая подходящая:
«Многочисленным польским Юзикам (уменьшительное от Юзеф) на заметку: Иран - опасное для них место».
Нобелевская премия
Без открытий нобелевских лауреатов этого года не могли бы долго и безопасно работать смартфоны, их исследования по физике навсегда изменили наши представления о космосе, работы в области медицины помогают медленнее стареть и эффективнее бороться с онкологическими заболеваниями, а литература заново открывает для читателя самобытную культуру славянских народов Европы. Вот как реагировали в Telegram на объявление лауреатов Нобелевской премии 2019.
«Мейстер» пишет о нобелевке по литературе, которая в этот раз вручалась сразу двум номинантам за 2018 и 2019 года - польской писательнице Ольге Токарчук и австрийскому драматургу Петеру Хандке:
«Приятно отметить, что в отличие от большинства нобелиатов прошлых примерно 20 лет, новые лауреаты хорошо известны в России (Хандке — ещё с 1970-х годов, когда в «Иностранной литературе» были напечатаны его повести «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Короткое письмо к долгому прощанию», «Нет желаний — нет счастья»). Похоже, прошлогодний скандал пошёл на пользу: «нобелевки» по литературе в самом деле решили присуждать за литературу, а не за высоту идеалов. Деполитизация (хотя бы относительная) Нобелевской премии по литературе не может не радовать».
«Научно-образовательная политика» рассказывает, за что вручили премию по химии:
«Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Есино награждены «за развитие литий-ионных батарей»(for the development of lithium-ion batteries)».В начале 1970-х годов сотрудник исследовательского подразделения компании Exxon Стэнли Уиттингем (сейчас профессор Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне) разработал первую рабочую литий-ионную батарею, в 1980 году заведующий лабораторией неорганической химии Оксфордского университета Джон Гуденаф сумел подобрать правильные параметры батареи и удвоил ее потенциал, а в 1985 году сотрудник лаборатории компании Asahi Kasei Акира Есино преуспел в устранении из батареи чистого лития, который заменили на ионы лития, сделав батареи безопаснее».
Канал «ТОПЛЕС» об обладателях Нобелевской премии по физике и их открытиях:
«Первую половину премии получил Джеймс Пиблс. Он занялся исследованием спектра реликтового излучения, <которое> теоретически предсказано еще до него, но Пиблс изучал уже его свойства. <...> Вторую половину премии разделили Мишель Майор и Дидье Кело за открытие первой экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды: горячий Юпитер, вращается вокруг желтого карлика Гельветиоса. Для этого ученым пришлось разработать сверхточный спектрометр, который чувствовал слабые смещения спектра звезды, сопровождающие вращение планеты. После этого они открыли более 4000 экзопланет, разбросанных по Млечному пути. Долгое время все вообще сомневались в существовании таких планет».
Популяризатор науки Екатерина Шугаева с подробностями о премии в области медицины Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенца за исследования реакции клеток на кислород:
«Когда кислорода у нас мало, клеткам приходится в чрезвычайном режиме адаптировать метаболизм. Кислород помогает нам вырабатывать новые эритроциты и строить кровеносные сосуды. Новое открытие ученых поможет вмешиваться в этот процесс. Отсюда и такие перспективные медицинские направления как лечение рака. Мы можем повлиять на рост рака, ускоряя процесс создания новых кровеносных сосудов; лечение анемии - тот же механизм, но здесь мы ускоряем выработку эритроцитов».
Публицист Михаил Синельников-Оришак рассказывает, как в середине прошлого века американцы смогли получить контроль над премией, разместив ее фонд в учреждениях финансовой системы США:
«С той поры, американцам везёт в «Нобелевские премии», прекрасная возможность статистически доказать, что они «не тупые», тем более, если брать вместе с «лауреатами по экономике». Я не о том, что награждённые – люди, какие-то недостойные (включая, Обаму с его «премией мира»), я про PR государства».
Крафт по ГОСТу
Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» содержит требования к разному пиву, пивным напиткам и сырью для их производства, но упоминания крафтового пива, которое варит малый и средний бизнес, в документе нет. Росстандарт подкрепил опасения предпринимателей, заявив, что производство крафтового пива по регламенту в Евразийском экономическом союзе не предусмотрено, и определение его не закреплено в российском законодательстве. Таким образом, отсутствие ГОСТов и ТУ ставит крафтовые пивоварни «вне закона» после вступления регламента в силу. Позже Росстандарт разъяснил, как предпринимателям узаконить свою продукцию, но шквал возмущения и гнева в Telegram уже было не остановить.
«ПолитГид» объясняет беспокойство пивоваров:
«Печальную судьбу пенному напитку предрекает Росстандарт. <...> Для России документ обязателен к исполнению. Там прописаны пивные стандарты. А крафтовое пиво в них не укладывается из-за разных подходов к производству. Ну и всё, говорят в Росстандарте, придётся бизнесу закрывать лавочки».
С критикой на чиновников обрушился «Беспощадный пиарщик»:
«Нет даже попытки хоть что-то разъяснить, собственно, по факту заявления представителя Росстандарта представителю СМИ: на сайте ведомства царит чудовищный хаос, раздел новостей забит чем угодно, только не разъяснениями по поводу актуальных событий. Пресс-служба спит летсом в салате. Разделы сайта обозваны чудовищным псевдо-английским волапюком и, очевидно, импотенция в стандартизации крафта — только лишь вершина айсберга».
«Правая экономика» о системных проблемах малого и среднего предпринимательства в России в условиях госкапитализма:
«Владельцы крафтовых пивоварен - это преимущественно русские люди из регионов, представители малого и среднего бизнеса, которые, кроме непосредственно ведения бизнеса, внедряют правильную культуру питья, качественных натуральных напитков в умеренных количествах, в противовес поглощения литрами химического пойла, которое навязывает массовая культура проплаченная транснациональными пивными монстрами. Рыночно они победить не смогли, поэтому пролоббировали закон. Вчера они пришли за хостелами, сегодня за крафтовым пивом, что будет завтра?».
«Мышь в овощном» рассуждает:
«В пресловутом регламенте упоминаются следующие категории пива: просто пиво, пиво пшеничное, пиво специальное и «напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)». Мы не очень сильны в крафт, однако для нас не самоочевидно, что продукция микропивоварен в общем случае не будет вписываться в одну из этих категорий. Тем более, что «крафтовость» пива, по нашему разумению, говорит, в первую очередь, о подходе к организации его производства, а не о каких-то специфических качествах готового продукта».
«Теперь живите с этим» рассказывает, как пару столетий назад частное пивоварение могло спасти вашу жизнь:
«Крафтовое пиво спасло в 1854 году монахов с лондонской Брод-стрит от холеры — в отличие от простых жителей улицы, они употребляли не зараженную воду из колонки, а исключительно продукцию монастырской пивоварни».
Зеркало Джокера
История Джокера - главного антагониста супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, по мнению кинокритиков, претендует стать главным фильмом 2019 года. Авторы телеграм-каналов пишут, что этот недетский фильм поднимает самые актуальные проблемы современного общества.
Публицист Виктор Мараховский о нарративе киноленты:
«Если порядок способен обрушить ничтожнейший из смертных, значит, такой порядок и недостоин стоять. А ведь именно в обмен на обеспечение его летающие миллиардеры как бы пользуются своими состояниями. Так чего стоят эти атланты, когда небосвод валится людям на головы? За что они продолжают получать свои сверхприбыли, проценты с прибылей и проценты с процентов, если с днища мира подымается целая армия разочарованных, обозлённых и несостоявшихся гайфоксов/джокеров, принимающихся всё уничтожать? И когда джокеры начинают разносить мир атлантов, что атлантам им сказать? «Вы неправы»? «Будет ещё хуже»? Да плевать они хотели. «Сиди смирно и ешь свою соевую котлету по акции, а то и этого не будет» - это им не очень интересно. «Читайте Айн Рэнд» - тоже прекрасный совет, очень стимулирует любой бунт».
Публицист Станислав Белковский отмечает:
«Разумеется, ближайшие исторические аналоги «Джокера» - Дональд Д. Трамп, Джузеппе Грилло и Владимир А. Зеленский, Это эпоха Джокера. Без кавычек».
Канал «Орда» определяет успех фильма как диагноз серьезного заболевания общества:
«Это фильм не про «становление Джокера» (какое там становление: у готового психа-убийцы отобрали сдерживающие факторы, вот он и вылупился). Это фильм про зомби-апокалипсис, про «эпидемию джокеров«. То есть про то, в какой антисанитарной обстановке одинокий демон может покусать всех. Причины, по которым широкие зрительские круги в восторге, нам понятны. Каждый порой ощущает себя абсолютно уязвимым, не на своём месте, жалким клоуном под гусеницами равнодушной системы. И тот факт, что этот фильм так зашёл всем нам - по обе стороны океана - говорит о том, что у нашего мира действительно серьёзные проблемы».
Канал «THE MG/NAP POST» отмечает критику, аналогичную той, что в прошлом году звучала в адрес афроцентричной киноленты «Черная Пантера» с чернокожими героями Marvel Comics, только теперь все наоборот:
«В CNN признали фильм «Джокер» расистским, так как там красочно описаны и оправданы обиды белого мужчины. Мол этот фильм оправдывает приход к власти в США Трампа, так как за него голосовали «якобы обиженные белые мужчины». Очередное дно пробито. Скоро будут признавать фильм расистским, если главный герой - белый».
«Всевидящее око» предсказывает, что кроме главного приза Венецианского кинофестиваля «Джокер» имеет неплохие шансы и на премию американской киноакадемии:
«Мы будем очень удивлены, если Хоакин Феникс не получит «Оскара» за лучшую мужскую роль. Кстати, это будет второй случай, когда два актера получают премию за роль одного и того же персонажа. Раньше это были Марлон Брандо и Роберт де Ниро за роль Вито Корлеоне. Теперь могут оказаться Хоакин Феникс и Хит Леджер за Джокера».
Канал крупнейшего киноресурса Рунета «КиноПоиск» приводит немного статистики о популярности фильма:
«Есть «Джокер», а есть все остальные, которые вместе не собрали столько, сколько он один. Лучшие сборы октября. Мужчин на сеансах в два раза больше, чем женщин. Мужчины оценивают фильм выше, чем женщины. На IMDb фильм сейчас на девятом месте за всю историю. Обогнал «Бойцовский клуб», «Форрест Гамп» и «Начало». На КиноПоиске — пока на 46-м месте».
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