Общественники потребовали отменить концерты Киркорова в Петербурге

Сибирское общественное движение «Радетель» обратилось к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и городскому Комитету культуры с требованием отменить концерты эстрадного певца Филиппа Киркорова, запланированные на 25 и 26 апреля. Об этом представители движения сообщили в своем Telegram-канале.

Активисты пояснили, что на протяжении последних 20 лет творчество Киркорова сопровождают скандалы, вызывающие негативную реакцию в обществе. Они отметили, что недовольство выражают как поклонники, так и люди, не являющиеся его слушателями.