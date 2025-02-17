Общественники потребовали отменить концерты Киркорова в Петербурге

Сибирское общественное движение «Радетель» обратилось к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и городскому Комитету культуры с требованием отменить концерты эстрадного певца Филиппа Киркорова, запланированные на 25 и 26 апреля. Об этом представители движения сообщили в своем Telegram-канале.

Активисты пояснили, что на протяжении последних 20 лет творчество Киркорова сопровождают скандалы, вызывающие негативную реакцию в обществе. Они отметили, что недовольство выражают как поклонники, так и люди, не являющиеся его слушателями.

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В качестве примера общественники упомянули о «голой вечеринке», ставшей поводом для общественного резонанса.

«Радетель» была создана при новосибирском Координационном совете. Ее декларируемой целью является защита традиционных ценностей и решение правовых вопросов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:Санкт-ПетербургКонцертФилипп Киркоров

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