Общественники потребовали отменить концерты Киркорова в Петербурге
Сибирское общественное движение «Радетель» обратилось к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и городскому Комитету культуры с требованием отменить концерты эстрадного певца Филиппа Киркорова, запланированные на 25 и 26 апреля. Об этом представители движения сообщили в своем Telegram-канале.
Активисты пояснили, что на протяжении последних 20 лет творчество Киркорова сопровождают скандалы, вызывающие негативную реакцию в обществе. Они отметили, что недовольство выражают как поклонники, так и люди, не являющиеся его слушателями.
В качестве примера общественники упомянули о «голой вечеринке», ставшей поводом для общественного резонанса.
«Радетель» была создана при новосибирском Координационном совете. Ее декларируемой целью является защита традиционных ценностей и решение правовых вопросов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru