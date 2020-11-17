Песков: Российские власти не рассматривают меры поддержки для артистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры, передаёт РЕН ТВ.

По словам Пескова, телевизионные и киносъемки не запрещены и продолжаются - с соблюдением всех санитарных требований. «Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, которые неминуемы в условиях свирепствующей пандемии», - добавил представитель Кремля.

В настоящее время барам, ресторанам и клубам запрещено работать по ночам, а в театрах, кино и на концертных площадках разрешена только 25-процентная посадка от общего числа мест. Многие российские артисты неоднократно заявляли о своём тяжёлом положении в связи с потерей доходов из-за пандемии, за что были подвергнуты резкой критике, как со стороны зрителей, так и коллег.

Так, лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский в эфире НСН предложил меркантильным артистам сходить «в попочку» и отметил, что поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность..

