Песков: Российские власти не рассматривают меры поддержки для артистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры, передаёт РЕН ТВ.
По словам Пескова, телевизионные и киносъемки не запрещены и продолжаются - с соблюдением всех санитарных требований. «Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, которые неминуемы в условиях свирепствующей пандемии», - добавил представитель Кремля.
В настоящее время барам, ресторанам и клубам запрещено работать по ночам, а в театрах, кино и на концертных площадках разрешена только 25-процентная посадка от общего числа мест. Многие российские артисты неоднократно заявляли о своём тяжёлом положении в связи с потерей доходов из-за пандемии, за что были подвергнуты резкой критике, как со стороны зрителей, так и коллег.
Так, лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский в эфире НСН предложил меркантильным артистам сходить «в попочку» и отметил, что поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность..
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