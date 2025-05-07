«Женщины и герои»: Худрук театра Пушкина о спектакле к 9 мая и музыкально-театральном буме
Евгений Писарев в эфире НСН раскрыл секреты спектакля «Так случилось, мужчины ушли» и мюзикла «Шахматы», пообещал посмотреть новый фильм с Машковым и указал на Басту, Агутина и Розенбаума.
Концерты: От хитов до бума
Заслуженный артист России, художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев в интервью НСН рассказал о спектакле, который его театр приготовил к 9 мая, раскрыл секрет успеха мюзиклов и констатировал, что в России начался музыкально-театральный бум.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты вторых майских выходных
***
Праздничный уикенд подарит фанатам рок-музыки сразу несколько интересных концертов. Вячеслав Бутусов представит в Санкт-Петербурге хиты «Наутилуса», «Три дня дождя» дадут стадионный концерт в Москве, «Чайф» выступит в День Победы в Самаре, а The Hatters отпразднует 9 мая в Омске. «Звери» в воскресенье выступят в Казани, а «Кипелов» отправится с концертами в белорусские Гродно и Брест.
Ну а Евгений Писарев указал на музыкально-театральный бум в стране.
«В этом году просто какой-то театрально-музыкальный бум, потому что в самое ближайшее время на разных театральных площадках выйдут мюзикл по песням Александра Розенбаума, мюзикл по песням Леонида Агутина и мюзикл по песням Басты. Все это говорит о взаимопроникновении жанров и о том, что музыканты видят для себя другие новые способы выражения и применения своего творчества. Мне кажется, что во многом это интерес музыкантов к театру. По крайней мере, не меньший, нежели интерес театра к музыке. То, что музыкальный мир и театральный мир сейчас соединяются, для меня лично не новость, моим трендом это стало давно. Я уже около 20 лет занимаюсь именно вот таким соединением, скрещиванием музыкального жанра и драматического театра. Сейчас это очень популярно. В Москве, наверное, нет ни одного театра, в котором бы не шел мюзикл или музыкальный спектакль», - отметил худрук Театра имени Пушкина.
Писарев также объяснил секрет успеха легендарного мюзикла «Шахматы» (на фото), в котором он выступил в качестве режиссера.
«Если бы знать секрет успеха, у нас появлялись бы на сцене одни шедевры. При этом хороший сценарий, хорошая история, классная современная режиссура и артисты всегда поддержат любой спектакль. Но если говорить о мюзикле, то здесь все-таки важно наличие хитов. В мюзикле "Шахматы", который я делал, было три или даже четыре мощных мировых хита. Это не очень-то развлекательный мюзикл, там поднимаются серьезные проблемы, и все равно он имел большой успех за счет очень качественной музыки», - подчеркнул собеседник НСН.
Театр: Женщины и «Буря»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок длинных выходных «Три товарища» в «Современнике», «#хочунемогу» в театре «Модерн» и «БеспринцЫпные чтения» Александра Цыпкина.
Театралы Петербурга идут на «Спартак» и «Евгения Онегина», а в Новосибирск приедет Евгений Гришковец с новым моноспектаклем «Когда я боюсь?»
При этом многие театры ставят спектакли, приуроченные к 80-летию Великой Победы. Так, в Театре имени Пушкина 9 мая состоится спектакль-концерт «Так случилось, мужчины ушли…». Евгений Писарев объяснил, почему решил сделать акцент на женский взгляд на войну.
«"Так случилось, мужчины ушли" – это театрализованный концерт, в котором принимают участие наши женщины, женская часть труппы театра Пушкина. И такие звездные имена, как Александр Урсуляк, и совсем молодые артисты, которые только совсем недавно вошли в труппу. Мне хотелось отразить именно женский взгляд на события времен Великой Отечественной войны, потому что женщины, оставшиеся одни, труженицы тыла внесли не меньший вклад в нашу победу. И еще потому, что с именем своих жен, матерей, невест, дочерей наши прадеды, наши герои шли в атаку. Ощущение и знание того, что их дома ждут и любят, конечно же, безусловно, помогало им. Это, наверное, и есть в самом простом понимании ощущение Родины, ощущение тыла, ощущение своей семьи», - отметил режиссер-постановщик этого спектакля.
Писарев также рассказал еще об одной майской премьере.
«Театральный сезон подходит к концу, но театр Пушкина в мае выпустит на основной сцене еще одну большую премьеру. Это "Буря" Уильяма Шекспира, одна из последних и самых загадочных его пьес. Эту постановку осуществил замечательный и один из самых интересных современных режиссеров Николай Рощин», – посоветовал собеседник НСН.
Кино: От Машкова до Олимпиады
Главной кинопремьерой вторых больших майских выходных будет спортивная драма «Финал» о драматичной победе российских волейболистов на Олимпиаде-2012.
На экраны также выйдут комедия «Бес попутал» с Павлом Деревянко, фэнтези «Очи» с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон, а также военные фильмы «Группа крови» и «Пять сыновей Марии».
Ну а Евгений Писарев отметил фильм с Владимиром Машковым «В списках не значился», который называют главной премьерой майских праздников
«Я с большим интересом посмотрю фильм "В списках не значился". Я очень люблю это произведение Бориса Васильева, писателя, фронтовика. Ну и, конечно, само по себе замечательно, что Владимир Машков привлек к участию в этом фильме такое количество своих учеников и молодых артистов "Табакерки". Можно только позавидовать этим молодым артистам. Для многих, наверное, этот опыт в кино будет первым. Замечательно, что они осваивают эту профессию, ведь театральные артисты и киноартисты – это разные формы существования. Плюс они осваивают ее на таком замечательном, очень важном, необходимом сегодня материале», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Российская газета» запустила проект «Половина Победы: тыл — фронту»
- Московский концерт «Любэ» ко Дню Победы перенесли
- Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
- Гай Германика анонсировала боди-хоррор с Якубовичем
- Лукашенко помиловал еще 42 осужденных за экстремизм
- Жительница Кубани судится с больницей за смерть отца и уничтожение медкарт
- Мерц и Макрон пообещали вывести отношения Германии и Франции на новый уровень
- Самолет лидера Сербии Вучича вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку
- Следователи возбудили уголовное дело по факту ракетного обстрела Рыльска ВСУ
- Пашинян: Армения намерена углублять отношения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru