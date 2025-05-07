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Заслуженный артист России, художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев в интервью НСН рассказал о спектакле, который его театр приготовил к 9 мая, раскрыл секрет успеха мюзиклов и констатировал, что в России начался музыкально-театральный бум.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты вторых майских выходных

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Праздничный уикенд подарит фанатам рок-музыки сразу несколько интересных концертов. Вячеслав Бутусов представит в Санкт-Петербурге хиты «Наутилуса», «Три дня дождя» дадут стадионный концерт в Москве, «Чайф» выступит в День Победы в Самаре, а The Hatters отпразднует 9 мая в Омске. «Звери» в воскресенье выступят в Казани, а «Кипелов» отправится с концертами в белорусские Гродно и Брест.

Ну а Евгений Писарев указал на музыкально-театральный бум в стране.

«В этом году просто какой-то театрально-музыкальный бум, потому что в самое ближайшее время на разных театральных площадках выйдут мюзикл по песням Александра Розенбаума, мюзикл по песням Леонида Агутина и мюзикл по песням Басты. Все это говорит о взаимопроникновении жанров и о том, что музыканты видят для себя другие новые способы выражения и применения своего творчества. Мне кажется, что во многом это интерес музыкантов к театру. По крайней мере, не меньший, нежели интерес театра к музыке. То, что музыкальный мир и театральный мир сейчас соединяются, для меня лично не новость, моим трендом это стало давно. Я уже около 20 лет занимаюсь именно вот таким соединением, скрещиванием музыкального жанра и драматического театра. Сейчас это очень популярно. В Москве, наверное, нет ни одного театра, в котором бы не шел мюзикл или музыкальный спектакль», - отметил худрук Театра имени Пушкина.

Писарев также объяснил секрет успеха легендарного мюзикла «Шахматы» (на фото), в котором он выступил в качестве режиссера.

«Если бы знать секрет успеха, у нас появлялись бы на сцене одни шедевры. При этом хороший сценарий, хорошая история, классная современная режиссура и артисты всегда поддержат любой спектакль. Но если говорить о мюзикле, то здесь все-таки важно наличие хитов. В мюзикле "Шахматы", который я делал, было три или даже четыре мощных мировых хита. Это не очень-то развлекательный мюзикл, там поднимаются серьезные проблемы, и все равно он имел большой успех за счет очень качественной музыки», - подчеркнул собеседник НСН.

