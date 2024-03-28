Российские блогеры назвали «Half-Life» самой великой игрой в истории

В сети книжных магазинов «Читай-город» ранее говорили НСН, что в число самых популряных книг в жанре фэнтези по итогам 2023 года вошли «Дюна» Фрэнка Герберта и «Ведьмак» Анджея Сапковского. По мотивам серии книг Сапковского была создана компьютерная игра «Ведьмак» (The Witcher).

В России 4 апреля презентуют приключенческую игру «Смута» о событиях Смутного времени, главным героем которой является боярин Юрий Милославский, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

