Российские блогеры назвали «Half-Life» самой великой игрой в истории

Известные российские блогеры приняли участие в создании книги о главных компьютерных играх в истории, сообщили НСН в книжном сервисе «Букмейт».

«Рейтинг топа возглавила видеоигра "Half-Life 2", на втором и третьем местах "The Witcher 3: Wild Hunt" и "Red Dead Redemption 2". В работе над книгой "100 великих игр" участвовали киноблогер BadComedian (Евгений Баженов), техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), стример Мэддисон (Илья Давыдов), продюсер Антон Логвинов, а также журналисты, разработчики игр и другие эксперты индустрии», - сказал собеседник НСН.

Выход компьютерной игры «Смута» отметят историческим фестивалем

В сети книжных магазинов «Читай-город» ранее говорили НСН, что в число самых популряных книг в жанре фэнтези по итогам 2023 года вошли «Дюна» Фрэнка Герберта и «Ведьмак» Анджея Сапковского. По мотивам серии книг Сапковского была создана компьютерная игра «Ведьмак» (The Witcher).

В России 4 апреля презентуют приключенческую игру «Смута» о событиях Смутного времени, главным героем которой является боярин Юрий Милославский, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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