Российские актеры и музыканты запустили марафон #ЖитьТворитьЛюбить

Известные российские актеры, художники и музыканты на фоне пандемии коронавируса запустили творческий флешмоб #житьтворитьлюбить. В его рамках они читают стихи, фрагменты любимых литературных произведений и исполняют песни. Известные художники, дизайнеры и фотографы, в свою очередь, представляют своё осмысление темы окна в жизни художника.

Добавим, одними из первых участников этого марафона стали актеры Ольга Кабо, Екатерина Волкова, Вячеслав Манучаров и Марина Александрова. Поэт Вероника Пономарева и художники Андрей Дареев и Юлия Кузнецова, а также другие деятели культуры.

Марафон проходит под хэштэгами: #домашнийартвызов, #homeartchallenge, #мывместе, #издомаслюбовью, #fromhomewithlove.