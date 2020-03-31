Российские актеры и музыканты запустили марафон #ЖитьТворитьЛюбить
Известные российские актеры, художники и музыканты на фоне пандемии коронавируса запустили творческий флешмоб #житьтворитьлюбить. В его рамках они читают стихи, фрагменты любимых литературных произведений и исполняют песни. Известные художники, дизайнеры и фотографы, в свою очередь, представляют своё осмысление темы окна в жизни художника.
Добавим, одними из первых участников этого марафона стали актеры Ольга Кабо, Екатерина Волкова, Вячеслав Манучаров и Марина Александрова. Поэт Вероника Пономарева и художники Андрей Дареев и Юлия Кузнецова, а также другие деятели культуры.
Марафон проходит под хэштэгами: #домашнийартвызов, #homeartchallenge, #мывместе, #издомаслюбовью, #fromhomewithlove.
Ранее НСН писала, что Государственный Академический Большой театр России продолжил программу трансляций спектаклей «золотого фонда» балетом «Спящая красавица». Об этом рассказал генеральный директор театра Владимир Урин.
Он подчеркнул, что за сутки видеозапись на YouTube собрала более 1,5 млн просмотров, и обошла культовое «Лебединое озеро». Его за первые 24 часа после публикации посмотрели 1,3 млн зрителей. Урин напомнил, что очередная трансляция на официальном канале театра на YouTube запланирована на 1 апреля. Зрители представят оперу Николая Римского-Корсакова «Царская невеста»
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