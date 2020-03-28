Большой театр начал трансляцию спектаклей в онлайн

Большой театр во время вынужденных каникул в связи с коронавирусом начал онлайн- трансляции спектаклей из «золотой коллекции». Увидеть постановки Большого можно на его канале в Youtube, сообщает телеканал «МИР 24».

Отмечается, что первый спектакль, который посмотрели пользователи, стал балет «Лебединое озеро».

В планах Большого театра также показать зрителям видео-хостинга балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Марко Спада», а также оперы «Царская невеста» и «Борис Годунов».

Постановки были записаны ранее. Их трансляции пройдут до 10 апреля.

Отмечается, что доступ к видео-спектаклям Большого театра в режиме онлайн получат не только российские, но и зарубежные зрители.

Ранее стало известно, что Большой театр, в соответствии с указом мэра Москвы, отменяет все спектакли до 10 апреля.

Напомним, что искусство балета является травмоопасным. Это подтвердил и директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах» Карен Асоян в интервью НСН.

«Мы любим балет за его красоту и получаем истинное наслаждение, глядя на отточенные движения балетных танцоров на сцене. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что за каждым фуэте, поражающим зрителя грациозностью и легкостью исполнения, стоит невероятно тяжелый, а подчас и травмоопасный труд. Именно поэтому мы приняли решение о выделении бригады скорой помощи, которая в любой момент готова оказать первую медицинскую помощь артисту и при необходимости оперативно доставить его в больницу», - пояснил Асоян.

