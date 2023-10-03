Российская юмористка пожаловалась на сексизм в КВН

По ее словам, она занималась КВН во время учебы в университете, попав в команду парней. Там девушка столкнулась с пренебрежительным отношением к себе из-за половой принадлежности. Джабраилова указала, что участники команды воспринимали ее не как начинающего комика, а как девочку, которая может петь и объявлять номера.

«А я и не могла доказать им обратное», — добавила юмористка.

Ранее главу оргкомитета Олимпиады в Токио обвинили в сексизме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

