Главу оргкомитета Олимпиады в Токио обвинили в сексизме
Главу оргкомитета Олимпиады в Токио-2020, экс-премьера Японии Ёсиро Мори обвинили в сексизме из-за высказываний, которые тот допустил в ходе заседания оргкомитета. Об этом сообщает общественное телевидение Японии.
Мори позволил себе неосторожное заявление о том, что из-за увеличения числа женщин в спортивных комитетах и федерациях заседания длятся гораздо дольше, так как женщины выступают подолгу и каждая старается высказаться. В частности, глава оргкомитета упомянул ранее возглавляемую им Японскую федерацию регби, заседания которой стали вдвое дольше из-за возросшего числа женщин в составе организации.
Слова экс-премьера вызвали широкий резонанс в обществе. В социальных сетях поднялась волна критики в адрес Мори и призывы уйти в отставку из-за сексистских высказываний.
Как сообщает газета Mainichi, глава оргкомитета Олимпиады не исключил возможности ухода в отставку. Мори отметил, что должен «взять на себя ответственность», назвав своё высказывание «легкомысленным» и извинившись. По словам экс-премьера, он готов покинуть пост главы оргкомитета, если призывы к его отставке усилятся.
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