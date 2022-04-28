Российская короткометражка вошла в конкурсную программу «Кустендорфа»

Российская короткометражка «Чистое небо» - совместная работа режиссеров Андрея Замосковного и Игоря Цоя вошла в конкурсную программу «Кустендорфа», международного кинофестиваля, организованного Эмиром Кустурицей неподалёку от Белграда. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносмотра.

По замыслу устроителей, основная программа включает в себя 15 киноработ, отобранных со всего мира.

Помимо конкурсной программы фестиваль покажет серию фильмов в двух рубриках: «Современные тенденции» и «Новые авторы».