Российская короткометражка вошла в конкурсную программу «Кустендорфа»
Российская короткометражка «Чистое небо» - совместная работа режиссеров Андрея Замосковного и Игоря Цоя вошла в конкурсную программу «Кустендорфа», международного кинофестиваля, организованного Эмиром Кустурицей неподалёку от Белграда. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносмотра.
По замыслу устроителей, основная программа включает в себя 15 киноработ, отобранных со всего мира.
Помимо конкурсной программы фестиваль покажет серию фильмов в двух рубриках: «Современные тенденции» и «Новые авторы».
Лозунгом киносмотра в этом году стала фраза - «Раздирающая и дивная красота творения». На фестивале нет красных дорожек, гламура и рекламы. Как заявил Кустурица, идея фестиваля заключалась в том, чтобы полностью освободиться «от духа Голливуда», который представляет угрозу для авторского кино и всего кинематографа в целом.
Ранее картина Серебренникова вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля.
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