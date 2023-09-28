Российская драма «1993» вышла в прокат

Российская драма «1993» по одноименному роману Сергея Шаргунова вышла в прокат в четверг, 28 сентября.

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Картина рассказывает об исторических событиях октября 1993 года через историю семьи. Главные герои — Виктор, Лена и их 15-летняя дочь Таня Брянцевы. Они являются простой семьей, родители имеют высшее образование. В октябре 1993 года все они оказываются в непростой ситуации, любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова. Режиссером выступил Александр Велединский.

Ранее актер Евгений Цыганов вспомнил о травме, которую он получил во время съемок «1993». По словам актера, во время съемки драки его «вырубили». Цыганов рассказал, что ему попали в нервное окончание челюсти, после чего он потерял память на некоторое время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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