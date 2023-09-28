Актер Цыганов признался, что временно потерял память после удара на съемках

По словам актера, во время съемки драки его «вырубили». Цыганов рассказал, что ему попали в нервное окончание челюсти, после чего он потерял память на некоторое время.

Актер отметил, что он не помнил, чем занимается и кого играет, а также в какое время он живет. Позднее к нему постепенно стала возвращаться память.

Драма режиссера Александра Велединского «1993» выходит в широкий прокат 28 сентября. Действие разворачивается в недалеком прошлом России – во времена перемен, надежд и крушения иллюзий, передает «Радиоточка НСН».

