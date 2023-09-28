Актер Цыганов признался, что временно потерял память после удара на съемках
Актер Евгений Цыганов вспомнил о травме, которую он получил во время съемок фильма «1993». Об этом он рассказал в разговоре с «Газетой.Ru».
По словам актера, во время съемки драки его «вырубили». Цыганов рассказал, что ему попали в нервное окончание челюсти, после чего он потерял память на некоторое время.
Актер отметил, что он не помнил, чем занимается и кого играет, а также в какое время он живет. Позднее к нему постепенно стала возвращаться память.
Драма режиссера Александра Велединского «1993» выходит в широкий прокат 28 сентября. Действие разворачивается в недалеком прошлом России – во времена перемен, надежд и крушения иллюзий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская драма «1993» вышла в прокат
- Глава Минобороны Великобритании пообещал Украине дальнейшую военную поддержку
- Владимир Путин встретился в Кремле с Рамзаном Кадыровым
- Песков назвал враждебным для РФ решение Армении ратифицировать Римский статут
- СМИ назвали Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов
- Вильфанд: Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым за 145 лет
- Актер Цыганов признался, что временно потерял память после удара на съемках
- Похожие на кометы объекты в небе над Россией приняли за иранские спутники
- В Москве синюю сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей
- Синоптик Цыганков: Климатическая осень в Москве наступит с 1 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru