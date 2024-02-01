Российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь» выйдет 12 февраля
Премьера российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля, пишет ТАСС.
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko отметила, что российская версия сериала будет называться «Постучись в мою дверь в Москве».
Производством российского сериала занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. После показа сериала на Okko и Premier проект увидят зрители телеканала ТНТ. Режиссером киноленты выступил Всеволод Аравин.
Ранее на фоне успеха продолжения сериала «Папины дочки» актриса Олеся Железняк заявила, что продолжение «Моей прекрасной няни» для нее стало бы большим удивлением. По словам актрисы, старый актерский состав сериала собрать нельзя, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Железняк отметила, что продолжать «Мою прекрасную няню» невозможно, однако можно взять историю за основу нового проекта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евгений Цыганов посмеялся над критиками фильма «Мастер и Маргарита»
- Российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь» выйдет 12 февраля
- Перенесший операцию глава Пентагона отказался уходить в отставку
- ГУР опровергло выдачу разрешения на выезд Арестовича с Украины
- Хуситы заявили о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов
- Водителей призвали не выезжать на дороги в Арктике
- СМИ: На серой ветке московского метро погиб упавший на рельсы человек
- Выставки Рериха и Боголюбова стали самыми посещаемыми в Третьяковке в 2023 году
- Евросоюз изменил правила утверждения помощи Украине
- Новую Третьяковку планируют закрыть на реконструкцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru