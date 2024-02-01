Российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь» выйдет 12 февраля

Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko отметила, что российская версия сериала будет называться «Постучись в мою дверь в Москве».

Производством российского сериала занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. После показа сериала на Okko и Premier проект увидят зрители телеканала ТНТ. Режиссером киноленты выступил Всеволод Аравин.

Ранее на фоне успеха продолжения сериала «Папины дочки» актриса Олеся Железняк заявила, что продолжение «Моей прекрасной няни» для нее стало бы большим удивлением. По словам актрисы, старый актерский состав сериала собрать нельзя, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Железняк отметила, что продолжать «Мою прекрасную няню» невозможно, однако можно взять историю за основу нового проекта.

