Выборы президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта

Выборы президента России в 2024 году впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта, заявили в ЦИК РФ.

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«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Процесс ещё идёт, динамичный», — сказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она добавила, что трехдневное голосование «пришлось по душе» жителям России. Логотипом президентских выборов стала буква «V» в цветах флага России, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЦИКВыборы Президента России

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