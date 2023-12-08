Выборы президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта
8 декабря 202312:12
Выборы президента России в 2024 году впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта, заявили в ЦИК РФ.
«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Процесс ещё идёт, динамичный», — сказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Она добавила, что трехдневное голосование «пришлось по душе» жителям России. Логотипом президентских выборов стала буква «V» в цветах флага России, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru