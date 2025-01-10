Запись спектакля «Щелкунчик» собрала 8 млн просмотров во «ВКонтакте»
Запись спектакля «Щелкунчик» Петра Чайковского, которая размещена в официальном сообществе Большого театра во «ВКонтакте», посмотрели более восьми миллионов человек. Об этом сообщило Министерство культуры РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в новогодние каникулы российские зрители, в том числе из новых регионов, а также зрители из других стран смогли посмотреть запись спектакля в хореографии Юрия Григоровича под управлением Валерия Гергиева. Видео собрало уже свыше 8,1 миллиона просмотров.
Трансляцию балета также продемонстрировали в исторических парках Москвы и регионов. Кроме того, постановку впервые представили в прямом эфире в кинотеатрах по всей России.
Ранее сообщалось, что балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича показали в кинотеатрах Объединенных Арабских Эмиратов, Армении и Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
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