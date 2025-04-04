«РОСИЗО» запустило IV Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского»
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» объявил о старте IV Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского» в день рождения классика мирового кино режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Как отметили организаторы, цель мероприятия - поиск преемственности, отсылок и влиянию режиссера в контексте культурной и исторической эпох.
Участников приглашают к исследованию и переосмыслению наследия мастера кинематографа. В анонсе подчеркивается, что Андрей Тарковский - один из величайших отечественных режиссеров. Его творчество многие годы востребовано и пользуется неизменной популярностью.
В конкурсе могут принять участие отечественные художники и кинематографисты, а также поклонники творчества Тарковского, которые работают в сфере видео-арта. Победителей определят в нескольких номинациях, которые посвящены темам и составляющим творчества режиссера, к которым он обращался в своих картинах: Любовь, Детство, Ностальгия, Космос, Пейзаж, Сон, Философия.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», работы на соискание наград можно подать до 15 июня текущего года. Церемония объявления лауреатов назначена на 28 июня. Место проведения пока не раскрывается. Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru