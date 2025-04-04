«РОСИЗО» запустило IV Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского»

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» объявил о старте IV Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского» в день рождения классика мирового кино режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Как отметили организаторы, цель мероприятия - поиск преемственности, отсылок и влиянию режиссера в контексте культурной и исторической эпох.



Участников приглашают к исследованию и переосмыслению наследия мастера кинематографа. В анонсе подчеркивается, что Андрей Тарковский - один из величайших отечественных режиссеров. Его творчество многие годы востребовано и пользуется неизменной популярностью.