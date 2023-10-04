Роман Пауло Коэльо «Алхимик» получит экранизацию
Кинокомпания Legendary Entertainment намерена снять фильм по мотивам романа «Алхимик» бразильского поэта и писателя Пауло Коэльо, сообщил портал Variety.
По информации издания, сценарий картины подготовит Джек Торн («Темные начала»). Съемки планируются совместно с TriStar Pictures.
Попытки адаптировать «Алхимика» для больших экранов уже предпринимались, однако не были успешными.
Роман «Алхимик» впервые опубликовали в 1988 году. Книга стала бестселлером. Ее перевели более чем на 80 языков.
В конце августа стало известно, что «Кинокомпания братьев Андреасян» приступила к экранизации романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ назвал контрпродуктивной инициативу о запрете ядерного оружия
- Главный тренер челябинского «Трактора» отправлен в отставку
- Столкновение с птицами сорвало вылет пассажирского самолета в Москву
- МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб человек
- Литва перечислит Украине 340 млн евро в 2024 году
- В Суджанском районе Курской области упал украинский беспилотник
- Рэпер Джино умер на 42 году жизни
- Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах
- Минфин направит на покупку валюты и золота почти 400 млрд рублей
- Роман Пауло Коэльо «Алхимик» получит экранизацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru