Роман Пауло Коэльо «Алхимик» получит экранизацию

По информации издания, сценарий картины подготовит Джек Торн («Темные начала»). Съемки планируются совместно с TriStar Pictures.

Попытки адаптировать «Алхимика» для больших экранов уже предпринимались, однако не были успешными.

Роман «Алхимик» впервые опубликовали в 1988 году. Книга стала бестселлером. Ее перевели более чем на 80 языков.

В конце августа стало известно, что «Кинокомпания братьев Андреасян» приступила к экранизации романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», отмечает «Радиоточка НСН».

