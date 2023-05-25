СМИ: В России снимут новые «Приключения Буратино»
Кинокомпания «Водород», в портфолио которой имеются такие фильмы, как «Лед», «Лед 2» и «Вторжение», намерена снять современную кинокартину о приключениях Буратино, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
По данным канала, новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик» должна выйти в 2025 году. Режиссёрское кресло займёт Игорь Волошин, являющийся шоураннером таких сериалов, как «Физрук» и «Ольга». Также сообщается, что работу над сценарием поручили Андрею Золотарёву («Призрак», «Лед 2») и Аксинье Борисовой («Варя»).
Ранее «Ленфильм» приступил к съёмкам фильма, который расскажет о сотрудниках милиции, переживших блокаду Ленинграда, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru