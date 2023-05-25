СМИ: В России снимут новые «Приключения Буратино»

По данным канала, новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик» должна выйти в 2025 году. Режиссёрское кресло займёт Игорь Волошин, являющийся шоураннером таких сериалов, как «Физрук» и «Ольга». Также сообщается, что работу над сценарием поручили Андрею Золотарёву («Призрак», «Лед 2») и Аксинье Борисовой («Варя»).

Ранее «Ленфильм» приступил к съёмкам фильма, который расскажет о сотрудниках милиции, переживших блокаду Ленинграда, сообщают «Невские новости».

