Роман о Донбассе награжден литературной премией «Ясная поляна»

15 октября 201922:25

Лауреатом литературным премии "Ясная поляна" в номинации "Современная проза" стал писатель Сергей Самсонов за роман о Донбассе "Держаться за землю". Об этом сообщает РИА Новости.

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Премии вручаются в традиционных номинациях "Современная русская проза", "Иностранная литература", "Событие" и "Выбор читателей", в ходе работы эксперты прочитали и оценили около 80 романов. Об этом рассказал председатель жюри Владимир Толстой на церемонии вручения, проходившей в Большом театре.

Премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого, она присуждается писателям, которые продолжают традиции классической литературы. Лауреатами в разные годы становились такие именитые авторы, как Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Михаил Тарковский и другие.


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