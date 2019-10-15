Роман о Донбассе награжден литературной премией «Ясная поляна»

Премии вручаются в традиционных номинациях "Современная русская проза", "Иностранная литература", "Событие" и "Выбор читателей", в ходе работы эксперты прочитали и оценили около 80 романов. Об этом рассказал председатель жюри Владимир Толстой на церемонии вручения, проходившей в Большом театре.

Премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого, она присуждается писателям, которые продолжают традиции классической литературы. Лауреатами в разные годы становились такие именитые авторы, как Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Михаил Тарковский и другие.





