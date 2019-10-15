За что двум женщинам одного Букера дают
Литературный критик рассказал НСН, как социальные тренды побеждают литературные принципы.
В Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити - вручили Букеровскую премию. Впервые в истории награды ее получили сразу две писательницы.
Второй раз Букера удостоилась канадская писательница Маргарет Этвуд с романом The Testaments, который является продолжением нашумевшей книги «Рассказ служанки». Британку Бернардин Эваристо наградили за роман Girl, Woman, Other.
Литературный критик Николай Александров заявил НСН, что не так часто вручают награды сразу двум писательницам за работы по схожей проблематике.
«Это исключительный случай, когда сразу два писателя получили премию. В художественном таланте Маргарет Этвуд можно не сомневаться, ей уже вручали Букер несколько лет назад. И российским читателям она хорошо известна по роману «Рассказ служанки», продолжение которого отметили критики в этот раз», - напомнил Александров.
Литературоведы утверждают, что обе писательницы достойны Букера, но сходятся в том, что это решение — поддержание социальных трендов вопреки традициям премии.
«Бернардин Эваристо менее известна в России, и здесь включился, скажем так, социальный аспект. Она пишет сложным языком, сама ткань художественного произведения важна не меньше, чем проблемы, которые затрагиваются. Букеровское жюри обращало внимание на поднимаемые проблемы», - добавил критик..
Примечательно, что Эваристо и Этвуд обошли в борьбе за награду британо-индийского писателя Салмана Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет «Дон Кихота».
«Удивительно, что уже давно ждущий Нобелевскую премию Салман Рушди, оказался в числе проигравших».
Напомним, обладателем Букеровской премии с 1993-го может стать только один писатель. Однако, это уже третий случай, когда Букер разделили между двумя авторами. Такое происходило в 1974 и 1992 годах.
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