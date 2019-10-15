За что двум женщинам одного Букера дают

В Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити - вручили Букеровскую премию. Впервые в истории награды ее получили сразу две писательницы.

Второй раз Букера удостоилась канадская писательница Маргарет Этвуд с романом The Testaments, который является продолжением нашумевшей книги «Рассказ служанки». Британку Бернардин Эваристо наградили за роман Girl, Woman, Other.

Литературный критик Николай Александров заявил НСН, что не так часто вручают награды сразу двум писательницам за работы по схожей проблематике.

«Это исключительный случай, когда сразу два писателя получили премию. В художественном таланте Маргарет Этвуд можно не сомневаться, ей уже вручали Букер несколько лет назад. И российским читателям она хорошо известна по роману «Рассказ служанки», продолжение которого отметили критики в этот раз», - напомнил Александров.

Литературоведы утверждают, что обе писательницы достойны Букера, но сходятся в том, что это решение — поддержание социальных трендов вопреки традициям премии.